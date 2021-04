Viernheim. Rechtzeitig zu den Feiertagen legen Megan Hill und Fabienne Partsch ihren Fans die erste Musik-CD in das Osternest. Zwölf Titel hat das Duo auf die Silberscheibe gebannt. Nach den erfolgreichen Konzerten in der Vergangenheit hatten sich die beiden Künstlerinnen entschlossen, eine CD einzuspielen. Das konnte mit Unterstützung von rund 50 Förderern, im vergangenen Winter im Studio bei Adax Dörsam und Sergio Selva umgesetzt werden.

Die 24-jährige Megan Hill will im Sommer in London ihren „Musical Master“ abschließen. Die Sängerin pendelt derzeit zwischen Deutschland und der britischen Hauptstadt. Fabienne Partsch studiert in Würzburg Musik und parallel dazu in Mannheim Psychologie. Die junge Harfenistin möchte ebenfalls bald ihr Studium abschließen. Für den Sommer planen beide ein Open-Air-Konzert und Auftritte vor Publikum.

Die CD „Megan Hill & Fabienne Partsch at the Studio 2021“ ist für 15 Euro bei der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ im Viernheimer Zentrum und bei Naturfriseur „Haargenau“ Theodor-Heuss-Allee 22, zu bekommen. Sie kann aber auch per E-Mail an vocalharp@outlook.de bestellt werden. red