Carvalho stellt in der artbox aus

Viernheim. Francisco Klinger Carvalho stellt derzeit in der artbox des Kunsthauses aus. Das Werk wurde von Claus Bunte, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Kunsthauses und Organisationsleiter (r.) sowie von Fritz Stier, Ausstellungsleiter und Vorsitzender (l.), aufgebaut. Es trägt einen spanischen Titel, der übersetzt für „Dies könnte das Werk ,Obstruction’ von Man Ray gewesen sein, aber es war nicht so ... oder die sofortige Lösung innerhalb von fünf Minuten während ich auf dem Weg zum Flughafen war!!!“ steht. Der Künstler interpretiert die Arbeit von Ray auf humorvolle Weise neu. Man Ray schuf 1920 aus Kleiderbügeln eine Art Mobile, das heute im Modern Art Museum in New York zu sehen ist. Carvalho spielt auch mit der Gefahr, die durch die schlecht gemachte elektrische Verkabelung der Skulptur für den Betrachter ausgeht. Sein Werk wird bis zum 5. Juni in der artbox gezeigt. red (Bild: BERnhard Kreutzer)

AdUnit urban-intext1