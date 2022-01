Caroline Bosbach setzt sportliche Ziele beim Neujahrsempfang

Viernheim. „Welche Geschichte wollen wir erzählen?“ fragt Caroline Bosbach ihre Zuhörer. Das sei die Frage, mit der sich die CDU in den kommenden Wochen und Monaten beschäftigen müsse. Beim digitalen Neujahrsempfang der Viernheimer Christdemokraten betont die Nachwuchspolitikerin, wie wichtig es sei, sich von anderen Parteien zu unterscheiden. Tradition ist wichtig, deshalb sollte der Neujahrsempfang der Viernheimer CDU nicht ausfallen, sondern eben in anderer Form stattfinden: digital statt in der Kulturscheune.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Stadtverbandsvorsitzende Torben Kruhmann erinnert bei seiner Begrüßung an das Superwahljahr 2021, in dem die Viernheimer fünfmal gewählt haben. „Wir können mit dem Abschneiden bei der Bundestagwahl nicht zufrieden sein“, meint Kruhmann, „wir müssen vor allem für die junge Generation neue Formate entwickeln.“ Bei der Kommunalwahl sei man stärkste Kraft geblieben und habe Schwerpunkte mit eigenen Themen gesetzt. Wie Kruhmann erinnert auch der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Dr. Michael Meister an den wohl schmerzlichsten Moment des Jahres: den unerwarteten Tod von Bastian Kempf. Er lobt, wie die Viernheimer CDU „ohne eigene Mehrheit“ im Parlament einen Nachfolger als Ersten Stadtrat gefunden habe. Nach dem „bisher schwierigsten Wahlkampf“ zur Bundestagswahl sei er trotz seiner Wiederwahl nicht zufrieden mit dem Ergebnis. „Wir müssen die Verantwortung bei uns suchen, brauchen eine neue inhaltliche Grundaufstellung“, fordert Meister von der CDU.

Der Stadtverbandsvorsitzende Torben Kruhmann begrüßt beim digitalen Neujahrsempfang Caroline Bosbach als Rednerin. © CDU Viernheim

Bosbachs Buch verlost

Als Ehrengast und Festrednerin ist Caroline Bosbach, Bundesvorsitzende des Jungen Wirtschaftsrats der CDU, zum Neujahrsempfang zugeschaltet. Die 32-Jährige hat im vergangenen Jahr ein Buch geschrieben. Ein Exemplar wird unter den Teilnehmern verlost: Zusammen mit einem Fläschchen Sekt wurde vorab ein Los an die Mitglieder verteilt, mit der Nummer 12 freut sich Fraktionsvorsitzender Volker Ergler über den Gewinn.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem die Parteimitglieder virtuell auf das neue Jahr angestoßen haben, liefert Bosbach ihre Einschätzung zur Lage der Bundes-CDU: „Eine neue Spitze allein reicht nicht“, weiß sie um die enormen Aufgaben für die Christdemokraten: „Es wird viel härter, als wir uns vorstellen.“ Am Abend der Bundestagswahl habe man gesehen, dass man der CDU keine Antworten zu brennenden Fragen zutraue. Dabei müsse man bessere Antworten geben als die politischen Mitstreiter. Und die Union müsse sich klar zu Themen wie Kernkraft positionieren.

„Es sind andere Themen, die die Menschen umtreiben, als es noch vor ein paar Jahren und Jahrzehnten war“, sagt Bosbach und nennt den Klimaschutz als Beispiel. „Der klappt nur mit einer funktionierenden Marktwirtschaft.“ In den vergangenen Jahren seien die CO2-Emmissionen gesunken, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit gleichzeitig gestiegen. „Haben wir das erreicht mit Ge- und Verboten? Daran kann ich mich nicht erinnern…“. Ausschlaggebend seien neue Technologien gewesen, „diesen Weg müssen wir weitergehen“.

Wichtig sei, keine Politik an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbei zu betreiben, „sonst wird man krachend scheitern“. Die Ängste und Anliegen der Bürger müsse man ernst nehmen. Bestes Beispiel seien junge Menschen, die sich um ihre Rente sorgen. „Staatliche Rente wird auf Dauer nicht finanzierbar sein, private Altersvorsorge sollte frühzeitig thematisiert werden“, fordert Bosbach. Zudem müsse man Ökonomie und Ökologie vereinbaren. Dazu brauche es Leistungsbereitschaft - was für den Sport gelte, zähle auch für Wirtschaft und Politik: „Es reicht nicht, nur dabei zu sein.“