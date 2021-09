Cara Bugert steht ganz oben

Viernheim. Beim Heart-Racer-Sprint-Triathlon in Heidelberg waren 18 Kinder und Jugendliche des TSV Amicitia in fünf Altersgruppen am Start. Alle zeigten gute Leistungen – und gleich sechs Mal gab es einen Viernheimer Platz unter den Top Drei.

In der Klasse Jugend A kam Robin Thome in seinem ersten Wettkampf seit drei Jahren auf einen guten zweiten Platz. Auf dem Programm standen 200 Meter Schwimmen, zwölf Kilometer Radfahren und 2,8 Kilometer Laufen. Robin Thome kam auf eine Zeit von 41:06 Minuten, zu Platz eins fehlte ihm eine gute Minute. Die Jugendlichen B hatten dieselben Distanzen zu absolvieren. Vom TSV Amicitia Viernheim kam Johanna Gföller nach 50:26 Minuten als Dritte ins Ziel.

Die Schüler A hatten 100 Meter Schwimmen, sechs Kilometer Radfahren und 1,4 Kilometer Laufen in und um das Heidelberger Tiergarten-Schwimmbad vor sich. Bester TSV-Amicitia-Starter war Arne Bausewein auf Platz zwei mit einer Endzeit von 21:16 Minuten. Ihm fehlten auf den Sieger nur sieben Sekunden, die er auf der Radstrecke verschenkt hatte. Dort war er falsch abgebogen und musste wenden. Mit Felix Bugert auf Platz drei (21:50) kam ein weiterer Viernheimer aufs Treppchen.

Tabea Bannert machte bei den Schülerinnen A ein gutes Rennen (22:41) und kam auf Platz zwei. Carlotta Schmidt schlug sich bei ihrem Triathlon-Debüt hervorragend und finishte nach 25:30 Minuten auf Rang neun. Die weiteren Viernheimer im Ziel waren Enno Müller (Platz acht), Nick Schumacher (Platz neun), Leo Grubert (Platz zwölf), Marlon Münch (Platz 14) und Nick Jeckstadt (Platz 21).

Bei den Schülern B mit 100 Meter Schwimmen, vier Kilometer Radfahren und 800 Meter Laufen erreichte Helene Neuß (15:35 Minuten) den sechsten Rang. Unter den Viernheimer Jungs war Tim Gutfrucht mit 13:38 Minuten auf Platz vier der Schnellste. Knapp dahinter ins Ziel kamen Moritz Richter (Platz sechs), Phil Petri (Platz sieben) und Julian Lehnertz (Platz zehn).

Bei den Schülern C (50 Meter Schwimmen, zwei Kilometer Radfahren und 400 Meter Laufen) holte Cara Bugert den einzigen Viernheimer Tagessieg. Die Neunjährige kam nach 9:48 Minuten ins Ziel und damit rund zweieinhalb Minuten vor der Zweitplatzierten. Bei den Jungs dieser Altersklasse wurde Bruno Petry (12:22) Zehnter. su