Café Kontakt hat Premiere

Viernheim. Das Café Kontakt in der Selbstverwalteten Begegnungs-Stätte 55+ (SBS 55+) hat nun zum ersten Mal stattgefunden. Dabei handelt es sich um ein neues und gemeinsames Angebot des Demenznetz Viernheim und der SBS 55+. Bei stimmiger Livemusik fühlten sich die Besucherinnen und Besucher sichtlich wohl, kamen schnell miteinander ins Gespräch und ließen sich nebenbei das kostenfreie Frühstück schmecken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Café Kontakt öffnet am zweiten Mittwoch im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr in der SBS 55+, Am Schillerplatz 1a. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger ab 55 Jahren. Ganz besonders willkommen sind die pflegenden Angehörigen, die gemeinsam mit einem an Demenz erkrankten Familienmitglied etwas unternehmen möchten. Die nächsten Termine sind am 13. Oktober, am 10. November und am 8. Dezember. Aus organisatorischen Gründen ist eine Voranmeldung hilfreich, entweder telefonisch unter 06204/988 236 oder 336 oder per E-Mail an seniorenbuero@viernheim.de. Der Besuch im Café Kontakt unterliegt den 2G-Regelungen. Damit ist ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung notwendig und muss vorgelegt werden. red