Café Kontakt am Mittwoch

Viernheim. Am Mittwoch, 15. März, findet das Café Kontakt in der SBS 55+ statt. Die Veranstalter laden von 9.30 bis 11.30 Uhr dazu ein, in netter Runde zu frühstücken und zwei Stunden vom Alltag abzuschalten. Das Angebot der SBS 55+ und des Demenznetzes Viernheim richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren, ganz besonders aber an Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen. Natürlich sind auch die betroffenen Personen herzlich willkommen. Das Frühstück ist kostenfrei – über einen kleinen, freiwilligen Beitrag freuen sich die Veranstalter.

Marian Ferlitz unterhält die Gäste mit Musik, Geschichten und Gedichten – diesmal dreht sich alles um das Thema Kaffee. red