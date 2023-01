Café Kontakt am Mittwoch

Viernheim. Auch im neuen Jahr findet das monatliche Café Kontakt statt, ab sofort allerdings mit einer kleinen Änderung: Ab Januar treffen sich die Besucherinnen und Besucher jeden dritten Mittwoch des Monats in der SBS-55+.

Das Angebot richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren, aber ganz besonders an Angehörige von an Demenz erkrankten Menschen, die gerne für zwei Stunden mit anderen Menschen in schöner Runde eine Auszeit genießen möchten. Natürlich sind auch die betroffenen Personen herzlich in der Runde willkommen, heißt es in der Ankündigung der Veranstalter. Das Demenznetz Viernheim und das Team der SBS-55+ freuen sich auf regen Besuch.

Los geht es am Mittwoch, 18. Januar, um 9.30 Uhr. Das Team bereitet ein leckeres Frühstücksbuffet vor. Um eine Spende wird gebeten. Auf dem Programm steht auch das Thema Jahreswechsel. red