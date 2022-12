Bußgelder „nicht zur Gängelung“

Viernheim. Ab dem 1. Januar gilt in Viernheim eine aktualisierte Gefahrenabwehrverordnung. Hinter diesem Begriff verbirgt sich vereinfacht dargestellt der städtische Bußgeldkatalog – mit dann deutlich höheren Beträgen für einzelne Verstöße, wie etwa Abfall in öffentlichem Grün zu entsorgen oder Hundekot nicht unverzüglich zu beseitigen. Die Verordnung diene der „Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Viernheim“, so die offizielle Begründung. Diese Redaktion hatte bereits am 3. November ausführlich über die Verordnung und den Anlass ihrer Aktualisierung berichtet.

Bürgermeister Matthias Baaß (SPD) und Ordnungsamtsleiter Sebastian Geschwind wollten ihre Pressekonferenz am Dienstagmittag aber dazu nutzen, noch einmal Öffentlichkeitsarbeit in dieser Sache zu betreiben. Nicht zuletzt sei aus Kreisen der Stadtverordneten darum gebeten worden, so Baaß. Der eine oder andere Kommunalpolitiker befürchte, die Bevölkerung könnte sich durch den neuen Bußgeldkatalog gegängelt fühlen, erklärte der Verwaltungschef.

Und, so Baaß weiter: „Natürlich ist eine Gängelung keinesfalls beabsichtigt. Die große Mehrheit der Bürger verhält sich schließlich ohnehin korrekt.“ Geschwind ergänzte: „Die Verordnung dient uns aber als Handhabe gegenüber einzelnen Verursachern und Verursachergruppen.“

Seit Freitag werden Info-Broschüren an alle Viernheimer Haushalte verteilt, die den neuen Katalog detailliert abbilden. Außerdem sind die Bußgelder über die Homepage der Stadt einzusehen. „Dann weiß jeder, auf was er sich bei einem Verstoß einlässt“, sagte Geschwind. Die Broschüre beinhaltet auch zwei QR-Codes, einen für die App für Sicherheitshinweise der Stadt, einen für den digitalen Mängelmelder. mas