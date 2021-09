Bundestagswahl nachgeahmt

Viernheim. Raphael antwortet deutlich und entschlossen, ob ihm die Wahl zum Bundestag leicht gefallen sei: „Ja, das war kein Problem.“ Der Zehntklässler hat in der Kabine schnell seine beiden Kreuze gemacht und den Stimmzettel in die Urne gesteckt. Der 16-Jährige hat aber nicht bei der Bundestagswahl mitgestimmt, sondern seine Stimmen bei der „Juniorwahl“ abgegeben.

Die Albertus-Magnus-Schule (AMS) nimmt als eine von 4513 Schulen in ganz Deutschland an der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021 teil. Die Leistungs- und Grundkurse Politik und Wirtschaft (PW) der Jahrgangsstufe zwölf führen das Projekt am bischöflichen Gymnasium durch. Sie haben die Wahl für ihre Mitschüler vorbereitet, begleiten als Wahlhelfer den eigentlichen Abstimmungsvorgang und sind auch für das Auszählen verantwortlich.

„Bei der Juniorwahl wird ein vollständiger Wahlvorgang simuliert“, erklärt Lehrerin Andrea Bächle das Projekt. Durch das Erleben und die Teilnahme an einem solchen Wahlakt solle das Interesse und die Handlungskompetenz der Schüler an politischer Teilhabe gestärkt werden.

Bei der Juniorwahl ist der Ablauf genau wie bei den Erwachsenen: Man bekommt zuerst eine Benachrichtigung – in dem Fall vom Fachlehrer statt mit der Post. Im Wahllokal werden die Stimmzettel ausgeteilt und die Schüler dürfen hinter eine der Kabinen zur Stimmabgabe verschwinden. „Zweimal falten bitte“, geben die Wahlhelfer den Jugendlichen noch mit auf den Weg. Bevor die gefalteten Stimmzettel allerdings in der verschlossenen Urne verschwinden, wird noch die Berechtigung kontrolliert und der Wähler auf der Liste abgehakt.

Thema im Unterricht

An der AMS machen die Schüler ab der siebten Klasse mit, bei denen die Bundestagswahl natürlich auch Thema im PW-Unterricht ist. Die Zehntklässler beschäftigen sich seit dem Schuljahresbeginn intensiv mit dem Thema. „Wir haben uns die Programme alle Parteien angeschaut und im Unterricht besprochen“, erzählt Raphael. Die meisten der älteren Schüler haben sich deshalb bereits vorab eine eigene Meinung für ihre Wahl gebildet. Die jüngeren Schüler sind nicht ganz so tief im Thema drin. „Oh mein Gott, so viele Parteien“, entfährt es einer Achtklässlerin, als sie den langen Stimmzettel sieht. Der sieht genau gleich aus wie bei der richtigen Bundestagswahl: Die Kandidaten für das Direktmandat sind bei der Erststimme gelistet und die Parteien stehen bei der Zweitstimme.

Emilia hat den Stimmzettel schon im Wartebereich vor Wahllokal studiert. „Ich wusste aber schon, dass da viele Parteien zur Wahl stehen.“ Ihre beiden Kreuze hat sie schnell gemacht, wie auch ihre Klassenkameradinnen. „Wir wussten eigentlich genau, was wir wählen werden“, erzählen die Schülerinnen. Luisa ergänzt: „Obwohl wir das im Unterricht nicht ganz so ausführlich besprochen haben.“ Dafür haben sich einige zuhause mit dem Thema beschäftigt und zum Beispiel mit den Eltern den Wahl-O-Mat ausprobiert. „Was da raus kam, hab ich aber nicht gewählt“, verrät Emilia.

Als alle Klassen das Wahllokal besucht haben, müssen die Helfer noch einmal ran zur Auszählung. Sie zählen die Wahlbenachrichtigungskarten und ermitteln anhand der Wählerlisten eine erste Wahlbeteiligung unter den Klassen. „Die wird sehr hoch sein, weil eigentlich alle Schüler auch mitwählen“, weiß Andrea Bächle. Die Teilnahme an der Juniorwahl sei freiwillig, kein Schüler müsse bei dem politischen Projekt mitmachen. Am Nachmittag werden dann die Stimmzettel ausgezählt und die Erst- und Zweitstimmen dokumentiert.

Die Ergebnisse der Auszählung pflegen die Lehrer Andrea Bächle und Daniel Fritz in das Internetportal ein. Auf www.juniorwahl.de sind die Ergebnisse am Sonntag ab 18 Uhr nachzulesen – allerdings nur bundesweit und nach Ländern gestaffelt und nicht für die einzelnen Schulen.

Die AMS veröffentlicht ihr Juniorwahlergebnis am Montag in der Schule. Und dann können die Schüler vergleichen, ob sie denn annähernd ähnlich gewählt haben wie die erwachsenen Wahlberechtigten bei der „richtigen“ Bundestagswahl – oder ob sie zu ganz anderen Ergebnissen gekommen sind.