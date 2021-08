Bund und Land helfen

Viernheim. Die Umgestaltung des Tivoliparks ist erst möglich durch Förderprogramme. „Vorher fehlten uns die finanziellen Mittel“, erklärt Bürgermeister Matthias Baaß. Die geschätzten Gesamtkosten für die Maßnahme liegt bei 1,04 Millionen Euro. Davon trägt die Stadt Viernheim 35 Prozent, also rund 370 000 Euro. 65 Prozent werden durch zwei Programme des Landes Hessen und des Bundes gefördert.

Regenwasser soll versickern

Das Land unterstützt mit dem Programm „Klimaschutz“ den Bau von Versickerungsmulden für Regenwasser mit rund 150 000 Euro. „Wir nutzen jede Chance, dass Regenwasser nicht in den Kanal fließt, sondern an anderer Stelle versickern kann“, so Baaß. Der Regen wird aus der Beethovenstraße in eine Mulde auf der Höhe des Volleyball-Feldes im Tivolipark geleitet. Zwei kleinere Mulden fangen den Niederschlag aus der Mozartstraße auf.

Die Planungskosten und die Kosten für Erdarbeiten und Gestaltung des Parks liegen bei 883 100 Euro und werden zu 60 Prozent aus Bundes- und Landesmitteln im Rahmen des Förderprogramms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ gefördert. Das Förderprogramm hieß bis 2020 „Stadtumbau in Hessen“, Viernheim ist mit dem Weststadt-Gebiet zwischen Innenstadt und Bürgerhaus, Friedrich-Fröbel-Schule und Tivolipark in das Programm aufgenommen worden. Die Neugestaltung des Tivoliparks ist die erste Maßnahme aus dem Städtebaulichen Entwicklungskonzept, die umgesetzt wird. su