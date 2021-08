Bulldogge angebunden

Viernheim. In der Nacht vom Samstag auf Sonntag wurde ein etwa vierjähriger, kastrierter Bulldoggenmix vor dem Tierheim angebunden. Die Leitung geht davon aus, dass dieser Zeitpunkt gewählt wurde, da aufgrund der momentanen Urlaubsphase in der gegenüberliegenden Spedition und im Tierheim weniger Kollegen gleichzeitig vor Ort waren. Eine freundliche Annäherung an das Tier sei nicht möglich gewesen. Das Tierheim hat Strafanzeige gestellt und weist darauf hin, dass das Aussetzen eines Tieres eine Straftat sei, die mit bis zu 25 000 Euro Geldstrafe geahndet werden kann. red

