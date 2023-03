Büro und Wohncontainer für Geflüchtete

Viernheim. „Die Herausforderung ist groß“, gibt Matthias Baaß zu. Kein Wohnraum, keine Kitaplätze, eine begrenzte Anzahl an Schulplätzen und Personal. Was die Herausforderung zur Unterbringung von Flüchtlingen aus Sicht des Bürgermeisters noch größer macht: „Es ist kein Ende in Sicht.“

Unterbringung von Geflüchteten Am 2. Februar 2023 hat sich der Krisenstab der Stadt Viernheim gebildet: Bürgermeister Matthias Baaß, Erster Stadtrat Jörg Scheidel, Rudolf Haas (Leiter Sozial- und Standesamt), Kai Hüsker (Leiter Bauverwaltungs- und Liegenschaftsamt), Sebastian Geschwind (Leiter Ordnungsamt) und Marc Hätscher (Kämmerei). Bis 30. April 2023 organisiert der Kreis Bergstraße die Gemeinschaftsunterkünfte. Ab 1. Mai werden Geflüchtete direkt zugewiesen, die Stadt Viernheim ist vollumfänglich für die Unterbringung verantwortlich. Die Verteilungsquote für die Erstaufnahme von Flüchtlingen liegt bei 7,44 Prozent für Hessen, davon kommen 5,11 Prozent in den Kreis Bergstraße. 12,60 Prozent davon ist der Anteil Viernheims. Für Personen im Asylverfahren erhält die Stadt 300 Euro pro Monat, für andere Geflüchtete übernehmen Jobcenter oder das Kreissozialamt die Kosten. su

Bei der außerordentlich schwach besuchten Bürgerversammlung informiert die Stadt über die Aufnahme von Menschen, die aus ihren Heimatländern nach Deutschland flüchten. „Es ist die erste Veranstaltung im Kreis Bergstraße zum Thema Direktzuweisung“, begrüßt Stadtverordnetenvorsteher Norbert Schübeler Kommunalpolitiker, Mitarbeiter der Verwaltung und interessierte Viernheimer im Bürgerhaus. Er sagt: „Wir wollen versuchen, alle Informationen offen weiterzugeben, damit die Viernheimer nicht überrascht sind, wenn eine Flüchtlingsunterkunft aufgebaut wird.“

In Viernheim werden in diesem Jahr gleich zwei Unterkünfte für Geflüchtete eingerichtet, wie Matthias Baaß ankündigt: in der Lilienthalstraße und auf dem ehemaligen Gelände des Stadtbetriebs in der Industriestraße. Der Bürgermeister erläutert ausführlich das neue Gesetz, das die Unterbringung von Flüchtlingen regelt, und seine Auswirkungen auf Viernheim.

Pro Monat 33 Menschen

Nach dem Verteilerschlüssel rechnet die Stadt damit, dass pro Monat 33 Menschen in Viernheim aufgenommen werden. „Das ergibt 264 Menschen bis Ende des Jahres.“ Für sie müssen Unterkünfte vorhanden sein. „Sie kennen die Zeltstadt in Bensheim für 1000 Menschen…“ führt Matthias Baaß aus. Sein Ziel ist es, dass in Viernheim kleinere Unterkünfte aufgebaut werden sollen.

Das ehemalige Büro-Gebäude in der Lilienthalstraße war schon 2022 für Ukraine-Flüchtlinge bereit gehalten worden und wurde nun von den Eigentümern weiterhin zur Verfügung gestellt. Bis zu 180 Personen können ab Mai in den Räumen untergebracht werden. Zusätzlich werden Dusch-/WC- und Küchencontainer aufgestellt.

„Die hauptamtliche Betreuung vor Ort übernehmen die Johanniter“, berichtet das Stadtoberhaupt. Durch diese Einbindung von lokalen Partnern mit Erfahrung in Flüchtlings- und Integrationsarbeit soll auch der Tagesablauf für die Flüchtlinge gestaltet werden.

Auf das städtische Grundstück in der Industriestraße, auf dem der Bauhof untergebracht war, wird eine Containeranlage gebaut. „Wir müssen diese Wohncontainer Anfang April bestellen“, erklärt Baaß. Im September sollen bis zu 150 Personen in die Räume einziehen. „Mit den zwei Standorten würden wir bis Ende des Jahres hinkommen“, sagt Baaß und blickt gleichzeitig ins kommende Jahr: „Sofern sich am Zugangsgeschehen in Deutschland nichts ändert, brauchen wir aber weitere Standorte.“

Die Stadt hat dazu zwei Plätze ins Auge gefasst. Das ist zum einen die Freifläche vor dem Familiensportpark und dem Grillhaus am Sandhöfer Weg und zum anderen das Areal zwischen der Walter Gropius-Allee und den OEG-Gleisen neben der Kita Entdeckerland. „Das haben wir im Sinn, das ist aber noch keine Festlegung“, betont der Bürgermeister.

Funktionierendes Gemeinwesen

Was Baaß trotz der großen Herausforderung optimistisch stimmt, ist das funktionierende Gemeinwesen Viernheims. „Ich bin dankbar, dass Menschen, die selbst nach Deutschland gekommen sind, ihre Erfahrungen als Zugewanderte weitergeben an diejenigen, die jetzt kommen“, nennt der Bürgermeister die Integrationslotsen als Beispiel zum Abschluss seiner Ausführungen.

Die Besucher richten anschließend ihre Fragen an die Verantwortlichen. So wird zum Beispiel gefragt, ob Kinder bei den erwartete Flüchtlingszahlen schon inbegriffen sind, was Bürgermeister Baaß bejaht. Die meisten Wortmeldungen drehen sich um die Integration in Deutschland. „Viele Geflüchtete haben tolle Berufe, wie kann man diese Menschen schnell integrieren, damit sie auch eine Beschäftigung haben?“ fragt eine Zuhörerin. „Ohne ein Mindestmaß an Deutschkenntnissen wird es schwierig, Menschen in Arbeitsstellen zu bringen“, erinnert sich Baaß an die Erfahrungen aus 2015/16 zurück. Deshalb stehe das Deutschlernen vor der Jobvermittlung.

Die Gleichstellungsbeauftragte Maria Lauxen-Ulbrich und Oxana Berduta (Lernmobil) bestätigen, dass Sprache wichtig sei, um am gesellschaftlichen Leben und an der Arbeitswelt teilhaben zu können. Ein zweiter Aspekt sei die Frage der Anerkennung der jeweilige Qualifikationen und Abschlüsse. Die Nachfrage, ob der Verein Lernmobil genug Kapazitäten für die Sprachkurse habe, konnte der Bürgermeister positiv beantworten: „Wir haben immer kreative Lösungen gefunden, wenn Räume oder Personal gefehlt haben.“