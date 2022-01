Viernheim. Die Stadt investiert im neuen Jahr viel Geld in die Infrastruktur. Mit der Aufzählung einzelner Projekte wendet sich Bürgermeister Matthias Baaß in Form eines Grußworts zum Jahreswechsel an die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Selbstredend basieren die Maßnahmen zumeist auf Entscheidungen der Stadtverordnetenversammlung. Das sei hier ergänzt.

Kreisel

Baaß beginnt

...