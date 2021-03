Viernheim. Am kommenden, letzten März-Wochenende verwandelt sich das Viernheimer Bürgerhaus vorübergehend in ein Impfzentrum. Wie die Stadt mitteilt, sollen am Samstag und Sonntag, 27. und 28. März, 232 eingeladene Bürgerinnen und Bürger, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, vor Ort in Viernheim eine Corona-Schutzimpfung erhalten. Dafür laufen bereits seit Anfang März in einer Zusammenarbeit von Stadt Viernheim, Kreis Bergstraße und der Arbeitsgemeinschaft der Viernheimer Hilfsorganisationen (AVH) die Vorbereitungen.

„Alle, die mit Stichtag 31.3.2021 80 Jahre und älter sind und in Viernheim wohnen, wurden über diese dezentrale Impfmöglichkeit informiert“, so Bürgermeister Matthias Baaß in einer Pressemitteilung der Stadt. Aus dieser Zielgruppe hätten sich 232 Personen beim Team der Volkshochschule, das die Impforganisation übernommen hat, angemeldet. Diese seien nun alle einzeln wiederum mit einem konkreten Termin zur Impfung am Wochenende eingeladen worden.

An beiden Tagen wird die AVH zusammen mit dem Impf-Team des Landkreises Bergstraße die Abläufe im Bürgerhaus organisieren und das Bürgerhaus so herrichten, dass es für die Verabreichung von Impfstoffen geeignet ist. Der Zugang erfolgt über den üblichen Haupteingang am Bürgerhaus.

„Die örtliche Impfmöglichkeit in Viernheim ist nur ein Zusatzangebot für alle Personen ab 80 Jahren, die nicht hinreichend mobil sind, um nach Bensheim zu kommen“, erklärt Baaß. Alle, die selbst mobil seien oder durch Familie oder Freunde Hilfe erfahren könnten, sollten weiterhin unbedingt die Impfmöglichkeit in Bensheim nutzen.

Testzentrum länger geöffnet

Im Auftrag des Impfzentrums werde nun noch ergänzend mit Viernheimer Bürgern Kontakt aufgenommen, die sich im Januar nach einem Schreiben des Landes Hessen aus gesundheitlichen Gründen für eine Impfung zuhause angemeldet hatten. „Wir gehen davon aus, dass es einem Teil dieser Gruppe mit Unterstützung der Hilfsdienste möglich sein wird, ins Bürgerhaus zu kommen“, so Baaß weiter. Alle, die sich im Januar beim Land gemeldet hätten, würden angerufen.

Auf rege Nachfrage trifft unterdessen das Corona-Testzentrum der Johanniter am Johanniterplatz. Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Bergstraße können sich dort im Moment einmal pro Woche kostenlos testen lassen. In der ersten Öffnungswoche wurden rund 450 Personen getestet, davon waren drei Tests positiv.

Da aus der Bevölkerung der Wunsch nach späteren Testterminen geäußert worden sei, hat das Testzentrum ab sofort montags, mittwochs und freitags von 15 bis 19 Uhr geöffnet. red