Bücherzwerge treffen sich

Viernheim. Am Freitag, 28. April, geht es in der Stadtbibliothek Viernheim weiter mit den Bücherzwergen. Bei der 45-minütigen Veranstaltung, die um 10 Uhr im Vorlesekeller der Bibliothek beginnt, werden die Allerkleinsten an die faszinierende Welt der Bücher herangeführt, wie die Bücherei in der Ankündigung informiert. Eingeladen sind Eltern mit Kindern im Alter von null bis zwei Jahren. In gemütlicher Atmosphäre betrachten die Teilnehmenden gemeinsam Bilderbücher, singen und spielen. Die Bücherei bittet um vorherige Anmeldung mit Altersangabe des Kindes: Telefon 06204/ 988 450, E-Mail stadtbibliothek@viernheim.de. Infos online unter stadtbibliothek.viernheim.de. red

