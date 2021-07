Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek

Viernheim. Wie jedes Jahr findet in der Stadtbibliothek wieder ein Bücherflohmarkt statt. Der Fokus liegt diesmal auf Romanen und Erzählungen, die für wenig Geld günstig während der Öffnungszeiten erworben werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie gewohnt werden die Flohmarktkisten immer wieder aufgefüllt, so dass sich das Stöbern auch immer wieder aufs Neue lohnt. Die Stadtbibliothek am Satonévri-Platz 1 ist dienstags von 10 bis 17 Uhr, mittwochs von 14 bis 17 Uhr, donnerstags von 10 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Rückfragen sind per E-Mail an stadtbibliothek@viernheim.de möglich oder telefonisch unter der 06204/988 450 montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr. red