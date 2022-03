Während der Öffnungszeiten können in der Stadtbücherei Viernheim Bücher und andere Medien beim Frühlingsflohmarkt im Lichthof zu Schnäppchenpreisen erworben werden. Eine große Auswahl an Bildbänden, Schöner Literatur, Zeitschriften, Reiseführern und mehr wird abgegeben. Das Büchereiteam ergänzt wiederholt die Flohmarktkisten, so dass es immer etwas Neues zu entdecken gibt und sich auch der

...