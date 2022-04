BTT Viernheim wird Meister

Viernheim. Die Saison im Bowling-sport Badens nähert sich ihrem Ende. Die erste und die zweite Bezirksliga hatte nun ihren letzten Start der auf fünf Spieltage gekürzten Saison.

Mit BTT Viernheim 2, BC Angels und BC Fireballs ist der USC Viernheim in der ersten Bezirksliga mit drei Mannschaften vertreten. In der zweiten Bezirksliga kommen Don Bosco Grün/Schwarz und die BC Fireballs 2 aus den Reihen des USC. Weil nur der jeweilige Meister der Spielklasse in die nächsthöhere Liga aufsteigt, war der Titelkampf für Viernheim in der ersten Bezirksliga bis zuletzt spannend. Der zweiten Mannschaft von BTT Viernheim gelang es, aus den vier vorangegangenen Spieltagen als Sieger von den Bahnen zu gehen. Ihr Vorsprung auf die Tabellenzweiten BC Angels war mit elf Punkten immens. Weil nur zwölf Punkte aus den Spielen und sechs Punkte Bonus für das Pinergebnis erreichbar sind, ging BTT als Favorit in den letzten Spieltag.

BC Angels und die BC Fireballs lösten sich auf dem zweiten Tabellenlatz ab, beide hatten bis dahin 14 Spiele gewonnen, BC Angels am vorletzten Spieltag jedoch drei Bonuspunkte mehr. In der zweiten Bezirksliga befanden sich die beiden Viernheimer Clubs immer im Mittelfeld der Tabelle, den BC Fireballs fehlten zuletzt die Punkte eines versäumten Spieltags.

Konzentriertes Spiel

Auch zum Saisonabschluss spielten die BTT Mannen hoch konzentriert und bezogen erst im letzten Spiel gegen BC Angels 2 mit 732:787 Pins eine Niederlage. Mit 3982 Pins, 14 Punkten nach vier Siegen und einer Niederlage wurden sie verdient Meister in dieser Spielklasse. Es spielten: Andreas Peper (1065 Pins), Levin Breit (994), Eric Schanze (978) und Michael Betzold (945).

Die BC Angels waren mit 3793 Pins in allen fünf Spielen erfolgreich und fuhren 15 Punkte aus Spielen und Bonus ein. Ihnen blieb dennoch nur der undankbare zweite Platz. Es spielten Christian Kennke, Lars Wagner (989), Gerd Kugler (898) und Jürgen Leitner (892).

Die BC Fireballs 1 konnten am letzten Spieltag nicht an ihre bisherige Leistung anknüpfen und mussten mit 3213 Pins drei Niederlagen einstecken, womit sie auf dem dritten Tabellenplatz blieben. Es spielten: Wolfgang Cermak (898 Pins), Stefan Stube (862), Oliver Czaika (843) und Wolfgang Steinke (810).

Die zweite Mannschaft der BC Fireballs – in der zweiten Bezirksliga –, glänzte in der Abschlusstabelle der Saison als tagesbestes Team. Sie konnten mit den erzielten 3444 Pins vier Spiele für sich entscheiden sowie 14 Punkte aus Spielen und Bonus einstreichen. So beenden sie die Saison auf dem vierten Tabellenplatz. Es spielten: Michael Burkhart (1044 Pins), Alexander Fromm (836), Otto Müller (798) und Frank Boscheinen (766).

Das Don-Bosco-Grün-Schwarz-Team blieb mit 3209 Pins, zwei gewonnenen Begegnungen und sieben Punkten aus Spielen nebst Bonus auf dem dritten Tabellenplatz. Es spielten: Carsten Littek (966 Pins), Matthias Gehring (797), Jürgen Pawe (791) und Stefan Höhn (655). red