BTT 2 übernimmt die Führung in der Tabelle

Viernheim. Kürzlich haben die Verbandsliga und die beiden Bezirksligen den Spielbetrieb der neuen Saison aufgenommen. Die Verbandsliga, in der keine Mannschaft aus den Reihen des USC Viernheim spielt, ging in Ludwigshafen auf die Bahnen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Viernheim waren die erste und zweite Bezirksliga am Start. Dabei spielten mit BTT 2, Don Bosco Grün Schwarz 2 und BC Fireballs 1 in der nur fünf Mannschaften starken ersten Bezirksliga. Don Bosco Grün Schwarz und BC Fireballs 2 treten in der sechs Teams starken zweiten Bezirksliga an.

Das Team von BTT 2 Viernheim zeigte sich in bester Verfassung. Ihnen gelang es aus allen Spielen erfolgreich hervorzugehen. Mit 3755 Pins erzielten sie zehn Punkte aus den Spielen und sechs Punkte Bonus, mit denen sie die Tabellenführung übernahmen.

Als zweitbestes Team gingen die BC Angels aus dem Spieltag hervor, die mit 3684 Pins das zweitbeste Pinergebnis mit drei erfolgreichen Spielen erzielten. Die elf Punkte aus Spielen und Bonus führte zum zweiten Tabellenplatz.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die BC Fireballs 1 erzielten mit 3544 Pins ebenfalls drei Erfolge aber nur vier Punkte Bonus, sie landeten damit auf dem dritten Tabellenplatz.

Für BTT spielten: Eric Schanze (977 Pins), Stefan Wallner( 972), Levin Breit (934 Pins) und Hans-Peter Keil (872).

Für BC Angels spielten: Lars Wagner (1074 Pins), Christian Kennke (881), Thomas Jung (875) und Jürgen Leither (865).

Für BC Fireballs 1 spielten: Wolfgang Cermak (975 Pins), Stefan Stubbe (931), Otto Müller (848), Wolfgang Steinke (477/3 Spiele) und Oliver Czaika (313/1).

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In der 2. Bezirksliga schaffte es keines der Viernheimer Teams auf die vorderen Plätze. BC Fireballs 2 erzielte mit 3013 Pins das viertbeste Pinergebnis, ging aus zwei Spielen als Sieger hervor und konnte in einer Begegnung ein Remis verbuchen. Mit acht Punkten aus Spielen und Bonus war nur der vierte Tabellenplatz zu erreichen.

Das Team von Don Bosco Grün Schwarz 2 erzielte zwölf Pins weniger als die BC Fireballs und jeweils einen Punkt weniger aus Spielen und Bonus, die insgesamt sechs Punkte aus dem ersten Spieltag reichten nur zum vorletzten Tabellenplatz.

Für BC Fireballs 2 spielten: Fran Boscheinen (800 Pins), Patrick Braun (632/4 Spiele), Norbert Bergmann (624/4), Alexander Fromm (577/4) und Dennis Schilling (380/3).

Für Don Bosco Grün Schwarz 2 spielten: Volker Manke (881 Pins), Carsten Littek (832), Jürgen Pawel (709) und Stefan Höhn (579). red