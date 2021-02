Viernheim. Vielen Bürgern wird es noch in Erinnerung sein – das symbolische Treibhaus vor dem Rathaus-Eingang mit den bunten CO2-Bällen darin. Das war 1994. Viernheim war gerade erste hessische Energiesparstadt – Brundtlandstadt – geworden. Die Bälle verschwanden in den Folgejahren, weil sich die Menschen für die Umwelt engagierten: den Pkw gegen das Fahrrad eintauschten, ihre Häuser dämmten und Bäume pflanzten. Doch das Thema Klimaschutz ist stets geblieben – und hat mittlerweile noch größeres Gewicht bekommen.

Klimaschutzziele der Stadt Viernheim Bürgerschaft, Wirtschaft, Kirche sowie Politik und Verwaltung streben ein weitestgehend klimaneutrales und klimaangepasstes Viernheim im Jahr 2050 an. So lautet der Leitsatz des Viernheimer Klimaschutzkonzeptes, das unter anderem 2018 in vier Workshops erarbeitet wurde. Um das langfristige Ziel zu erreichen, will die Stadt Viernheim bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen auf unter vier Tonnen pro Einwohner und Jahr reduzieren. Ermöglicht werden soll dies durch die Rückführung des Stromverbrauchs um zehn Prozent und eine Minderung des Wärmeverbrauchs um 20 Prozent. Beim Treibstoffverbrauch ist eine Reduktion von 15 Prozent vorgesehen. Gleichzeitig nimmt sich die Stadt Viernheim vor, den Anteil der lokal erzeugten klimafreundlichen Energien am Wärmeverbrauch auf 20 Prozent und am Stromverbrauch auf 30 Prozent zu erhöhen. wk

AdUnit urban-intext1

Deshalb geht die Stadt nun den nächsten Schritt: Bis 2030 sollen die Treibhausgas-Emissionen von derzeit über sechs auf unter vier Tonnen pro Einwohner und Jahr reduziert werden. Für das Jahr 2050 wird ein „weitestgehend klimaneutrales und klimaangepasstes Viernheim“ angestrebt. Das geht aus dem Klimaschutzkonzept hervor, das die Kommune 2018 in mehreren Workshops erarbeitet hat. Damit die dafür erforderlichen Maßnahmen umgesetzt werden, hat die Stadt zusätzliches Personal eingestellt: Myriam Buddensiek und René Schärling unterstützen das Brundtlandbüro ab sofort als neue Klimaschutzmanager.

„Die Auswirkungen des Klimawandels sind zeitlich wesentlich stärker verzögert als zum Beispiel bei der Corona-Pandemie, deren Auswirkungen wir sofort bemerken und entsprechend darauf reagieren können“, sagt Bürgermeister Matthias Baaß bei der Vorstellung der neuen Mitarbeiter im Ratssaal. Es sei ein Trugschluss zu denken, dass noch viel Zeit bleibe, so Baaß. „Wenn wir heute schon wüssten, wie die Welt durch den Klimawandel in 15 Jahren aussieht, würden viele Menschen viel konsequenter handeln“, ist der Rathauschef überzeugt. Als „wichtigen Schritt“ bezeichnet Baaß die Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung vor gut eineinhalb Jahren, das Klimaschutzkonzept und die Einstellung von zwei Klimaschutzmanagern zu beschließen.

Zuschuss des Bundes

Die zwei neuen Stellen im Brundtlandbüro werden zu 65 Prozent vom Bund bezuschusst. „Die Stadt Viernheim hätte sich das sonst nicht leisten können“, betont Baaß. Nun gelte es, gemeinsam mit anderen Partnern das Klimaschutzkonzept anzugehen. „Zumindest das, was aufgrund der Corona-Pandemie machbar ist“, fügt Baaß hinzu. Reduktion des Stromverbrauchs um zehn Prozent, des Wärmeverbrauchs um 20 Prozent sowie des Treibstoffverbrauchs um 15 Prozent: So lauten die Ziele der Stadt für die kommenden neun Jahre, auf die Brundtlandbeauftragter Philipp Granzow hinweist. Eine konsequente Klimaschutzpolitik zu betreiben und geeignete Strukturen zu schaffen, sei letztlich Aufgabe der beiden neuen Mitarbeiter, sagt Granzow.

AdUnit urban-intext2

„Das Viernheimer Klimaschutzkonzept ist auf dem modernsten Stand und beinhaltet alle wichtigen Handlungsfelder“, betont Granzow. Während der Fokus bei älteren Initiativen vorwiegend auf dem Bereich Energie – und teilweise auch auf Verkehr – liege, beinhalte das Viernheimer Klimaschutzkonzept weitere Punkte: Nachhaltige Lebensstile, Anpassung an den Klimawandel sowie Kommune als Infrastrukturgestalter, Vorbild, Aktivator und Motivator. Aufgabenschwerpunkt von Myriam Buddensiek ist die Mobilität. Es sei für sie eine „berufliche und private Herzensangelegenheit“, den Klimaschutz in Viernheim voranzubringen, erklärt die 35-Jährige. Dazu will sie künftig insbesondere die Pendler und die Fahrradnutzung in den Blick nehmen.

Geographie studiert

Myriam Buddensiek studierte in Trier Angewandte Geographie mit dem Schwerpunkt Tourismus und Freizeit. In den vergangenen fünf Jahren war sie im Kultur- und Sportamt der Stadt Viernheim tätig. 2020 organisierte sie die Aktion Stadtradeln, an der mehr als 1600 Radfahrer aus Viernheim teilnahmen.

AdUnit urban-intext3

Klimaanpassung und Nachhaltige Lebensstile lauten die Aufgabenschwerpunkte von René Schärling. „Gemeinsam schaffen wir es, bereits bestehenden Auswirkungen des Klimawandels, wie Starkregen- und Hitzeereignissen, zu begegnen und entgegenzuwirken“, sagt der 35-Jährige. Schärling studierte Geographie an den Universitäten Bremen und Hamburg mit den Schwerpunkten Nachhaltiger Konsum und Produktionssysteme. Beruflich beschäftigte er sich zuletzt an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit einem digitalen Lernprogramm zur Sensibilisierung für Klimawandelanpassung. Zudem war er als Fachreferent für Ernährung und Umwelt bei der Tierrechtsorganisation Peta tätig und engagierte sich ehrenamtlich beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).