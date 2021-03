Viernheim. Die Brücke an der Abzweigung des Alten Weinheimer Wegs in Richtung Weinheim wird ab Mittwoch, 3. März, abgerissen. Darauf macht die städtische Presse- und Informationsstelle aufmerksam. Grund für den Rückbau des Bauwerks VIE 26 zwischen dem Baugebiet Bannholzgraben und den Reiterhöfen sei die beeinträchtigte Standsicherheit. Insbesondere die dort verbauten Stahlträger seien in einem schlechten Zustand.

AdUnit urban-intext1

Fußgänger und Radfahrer werden gebeten, zukünftig die Umfahrung in nord-östlicher Richtung im Bereich der Reiterhöfe zu nutzen. Mitarbeiter des Stadtbetriebs hätten die Umleitung nach Absprache zwischen dem Amt für Stadtentwicklung und Umweltplanung sowie der Straßenverkehrsbehörde ausgeschildert.

Radfahrer und Fußgänger könnten die Strecke in Richtung Viernheim/Weinheim „ohne weitere Beeinträchtigung“ nutzen. Alternativ stehe die asphaltierte Route parallel zur OEG-Linie beziehungsweise der Autobahn A 659 im südlichen Bereich zur Verfügung. red