Viernheim. In der Verlängerung des Pariser Weges, schon fast an der L 3110 zwischen Hüttenfeld und Hemsbach, wird derzeit das Brückenbauwerk VIE 19 zurückgebaut. Die Brücke, die unter der Wegefläche verläuft, war funktionslos, da der darunter liegende Durchfluss zur Weschnitz schon seit Jahren verschlossen ist. Statt Instandhaltungsmaßnahmen an der funktionslosen Brücke durchzuführen, hat man sich entschlossen, das Bauwerk zurückzubauen und die Stelle aufzufüllen. Das gewölbte Wegeprofil wird wieder hergestellt - unter anderem, um die Wurzeln der Bäume dort nicht zu beschädigen, wie die Stadtverwaltung auf Anfrage mitteilt.

Die Arbeiten übernimmt die Viernheimer Firma Martin Pfenning Söhne Bauunternehmung GmbH in Zusammenarbeit mit dem Abbruchunternehmen Firma Cassola GmbH. Den Zeitplan, bis die Brücke zurückgebaut und der Weg verfüllt und neu asphaltiert ist, hat die ausführende Baufirma je nach Witterung mit rund zwei Wochen angegeben. Solange ist der Bereich für Fußgänger, Radfahrer und landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht befahrbar und deshalb gesperrt. su