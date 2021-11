Bronze für Sami Jakob

Viernheim. Dieses Jahr fanden die Weltmeisterschaften (WM) der Wako World im Kickboxen im italienischen Lido di Jesolo statt. Die Wako World ist der einzige anerkannte Kickboxverband des Internationalen Olympischen Komitees (IOC).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sami Jakob wurde als einziger vom Viernheimer Kampfsportteam Body-Attack für die WM berufen. Das Trainerduo Dirk und Daniela Dechant waren stolz auf ihren Schützling, der schon auf vergangenen internationalen Turnieren und Ausscheidungskämpfen – insbesondere auf zwei Worldcups – auf sich aufmerksam machte. Nach der Berufung in den Nationalkader absolvierte er erst mehrere Kadertrainings im Rahmen der Nationalmannschaft. Danach ging es auf die Reise nach Italien, um sich mit den Besten der Welt zu messen.

Sami Jakob konnte sich über eine Medaille freuen. © Body-Attack

In den beiden Vorkämpfen schaltete er zuerst einen Inder und dann einen Mazedonier aus und war verdient im Halbfinale angekommen. Sein spanischer Gegner, der der alte und auch neue Weltmeister ist, war dann schon ein anderes Kaliber. Sami machte in der ersten Runde sehr viel richtig und ging mit einem Unentschieden in die Pause.

In der zweiten Runde musste er zwei irreguläre Kicks hinnehmen, was ihn völlig aus dem Konzept brachte. Am Ende verlor er den Kampf, konnte jedoch die Bronzemedaille erringen. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2