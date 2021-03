Knapp 26 000 Viernheimerinnen und Viernheimer sind am Sonntag zur Wahl aufgerufen. In Viernheim ist Bürgermeisterwahl, außerdem steht der Landrat zur Wahl, es sind Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung sowie zum Kreistag. Stand Freitagmittag sind im Wahlamt 8919 Briefwahlanträge eingegangen.

In dringenden Fällen kann die Briefwahl noch am Samstag von 10 bis 12 Uhr sowie am Wahlsonntag

...