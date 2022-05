Brieftauben starten in die neue Saison

Viernheim. Nach Monaten des Wartens war es nun wieder so weit: 584 Tauben von 21 Züchtern starteten vom 174 Kilometer entfernten Thionville zum ersten Preisflug. Nach Wochen der Vorbereitung endlich ein Flug, bei dem es um etwas ging, nämlich möglichst fünf oder mehr Tauben in die Wertung zu bekommen und das in einer möglichst schnellen Zeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da nur die ersten fünf Tauben zählen, sind auch nur diese aktuell der Maßstab für die Auswertung. Aber auch jede weitere Taube, die innerhalb der Preiszeit den heimischen Schlag erreicht, kann in der Endabrechnung noch äußerst wichtig werden.

Die ersten beiden Taube des Fluges gehören Werner Lamberth. Die dritte Taube nennt die Schlaggemeinschaft Sax Klaus und Christa ihr Eigen. Werner Lamberth schaffte es auch gleich beim ersten Preisflug, fast seine gesamte Mannschaft in der Preisliste zu verewigen. Mit 87,5 Prozent, was 14 Preisen bei 16 gesetzten Tauben entspricht, erreichte er das beste prozentuale Ergebnis.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Momentan ist es noch wenig sinnvoll, die Meisterschaftswertung in Tabellenform abzubilden. Noch sind alle Züchter im Rennen um die Meisterschaft gut dabei. Erst die kommenden Flüge werden zeigen, wer sich vorne behaupten kann. „Gut Flug!“, schallt es nun wieder bis Anfang Herbst wöchentlich durch die Halle der Viernheimer Taubeneinsatzstelle. red