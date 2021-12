Brief statt Besuch

Viernheim. Die besten Wünsche für das neue Jahr aussprechen, gerade bei den vielen Menschen, die an Silvester für die Allgemeinheit arbeiten oder für Sicherheit sorgen, hat in Viernheim eine lange Tradition. Zum zweiten Mal in Folge wird es jedoch aufgrund der aktuellen Corona-Situation in diesem Jahr an Silvester keinen Rundgang der Stadtspitze zum Jahresende geben.

Aus diesem Grund überbrachte Bürgermeister Matthias Baaß seine guten Wünsche in einem persönlichen Anschreiben den Aktiven in der Arbeitsgemeinschaft Viernheimer Hilfsorganisation (AVH) und in den einzelnen Rettungsorganisationen von Johanniter-Unfall-Hilfe, Malteser Hilfsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und DLRG.

Er schreibt: „Deshalb möchte ich Ihnen, den Aktiven in der Arbeitsgemeinschaft und in den einzelnen Rettungsorganisationen, heute per Brief für Ihr Engagement im nun zu Ende gehenden Jahr danken. Auch für Ihre spontane Bereitschaft, die Impfaktion im Frühjahr für die älteren Bürger unserer Stadt so zu unterstützen, dass wir alle dafür nur Lob erhalten haben. Wenn in Viernheim Not am Mann ist, sind Sie alle da! Es klappt, weil es ein gutes Miteinander gibt und nach wie vor viele Menschen zum Ehrenamt bereit sind.“

Für das Jahr 2022 vertraue die Stadt Viernheim erneut auf eine Fortsetzung des guten Miteinanders und wünscht abschließend allen Aktiven viel Gesundheit. red

