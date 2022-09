Nach der Sommerbühne auf dem Rovigo-Platz geht es nun musikalisch beim Hannesbräu in der Einsteinstraße musikalisch weiter. An diesem Freitag, 9. September, ist die Band „djampa-djampa“ zu Gast, die Lieder aus Brasilien und von anderswo her im Gepäck hat. Zur guten Musik gehört auch diesmal wieder gutes Bier, für das Hausherr Uwe Kleinhans und sein Team verantwortlich zeichnen. Einlass ist um

...