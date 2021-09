Brandt-Medaille für Heinz Rohrbacher

Viernheim. Die Vorsitzenden des SPD Ortsvereins Viernheim, Jenny Dieter und Michael Kosbau, haben beim Ehrungsabend in der Kulturscheune langjährige Mitgliede ausgezeichnet, die durch ihre Treue sowie ihr ehrenamtliches Engagement aufgefallen sind. Die Veranstaltung war bereits im vergangenen Jahr geplant und fand nun unter besonderen Hygienemaßnahmen nur in einem kleinen Kreis statt.

Jenny Dieter und Michael Kosbau machten in ihrer Begrüßungsrede deutlich: „Wir nehmen die momentane Situation in der Pandemie sehr ernst und haben gründlich abgewogen, ob wir diese Präsenzveranstaltung durchführen können. Wir standen vor der Entscheidung, diesen Abend erneut absagen zu müssen oder ihn in einem kleinen Kreis durchzuführen. Schließlich haben wir uns für Letzteres entschieden, denn die zu Ehrenden haben diesen Abend der Wertschätzung redlich verdient.“ Diese Wertschätzung wurde auch von der Atmosphäre in der Kulturscheune unterstrichen, in der zurzeit eine Ausstellung zur 200-jährigen Geschichte der hessischen Verfassung präsentiert wird. Des Weiteren wurde der Abend von Sophia Kramer von der Musikschule Viernheim am Klavier musikalisch eingerahmt.

Nancy Faeser als Ehrengast

Übergeben wurden die Urkunden von der Landesvorsitzenden der SPD Hessen, Nancy Faeser, die eigens für diesen Abend nach Viernheim gekommen war. „Mir liegen solche Abende, an denen es um die Ehrung von Mitgliedern geht, besonders am Herzen. Die SPD ist eine Mitgliederpartei, die ohne dieses ehrenamtliche Engagement, welches wohlgemerkt parallel zum Beruf, zur Familie oder weiteren Verpflichtungen geleistet wird, bei Weitem nicht so viel erreicht hätte.“

Unter den zu Ehrenden waren Sabine Mattila-Baus und Jenny Dieter, die jeweils seit 25 Jahren Mitglieder der SPD sind. Die aktuelle Vorsitzende des Ortsvereins kann auf eine lange Liste ihres ehrenamtlichen Engagements blicken. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Anneliese Müller von Nancy Faeser geehrt und für 50 Jahre Herbert Haas und Günter Benz. Nicht anwesend sein konnten Herbert Fifka, Heinz Rohrbacher und Helga Fetsch, die auf eine Mitgliedschaft von 40, 60 und sogar 65 Jahren zurückblicken können. Neben der Urkunde wurden als besonderes Parteiabzeichen eine silberne oder goldene Anstecknadel vergeben. Heinz Rohrbacher erhielt zudem die Willy-Brandt-Gedenk-Medaille, die an Mitglieder verliehen wird, die sich im besonderen Maße verdient gemacht haben.

Baaß vertraut auf Rückhalt

Ebenfalls gekommen waren Sven Wingerter, Bundestagskandidat für den Kreis Bergstraße, sowie Bürgermeister Matthias Baaß. Beide gingen in ihren Reden auf die unverzichtbare Rolle der Mitglieder für die Partei und die Gesellschaft ein. Matthias Baaß erklärte: „Ich wäre ohne die Unterstützung aus der Mitgliedschaft nicht in meinem Amt. Es war immer gut zu wissen, dass ich auf sie vertrauen kann.“ Darüber hinaus betonte der Bürgermeister die Bedeutung der Mitglieder für die Gesellschaft. „Wenn sich Mitglieder in Vereinen engagieren, sorgen sie für eine Verankerung der SPD in der Gesellschaft. Nur wenn der Kontakt zum tatsächlichen Leben immer gegeben ist, kann daraus kluges politisches Handeln abgeleitet werden. Davon lebt die SPD.“

Sven Wingerter sprach davon, dass er sich in Viernheim und im Ortsverein sehr wohl und gut integriert fühlt. Als Bundestagsabgeordneter würde er den bestehenden direkten Draht zu Viernheim beibehalten und sogar stärken. „Im Kommunalwahlkampf konnte man sehen, zu was die Mitglieder der SPD Viernheim fähig sind. Jetzt bei der Bundestagswahl spüren wir eine immer stärker werdende Wechselstimmung, die maßgeblich vom Engagement der Mitglieder getragen ist. Dafür bin ich überaus dankbar und hoffe, dass es uns weiter gelingt, die Menschen in unserem Umfeld mit unserer Leidenschaft für die Sozialdemokratie, die wir alle hier gemein haben, zu überzeugen“, so der Bundestagskandidat. red