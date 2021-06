Brandon Wiley soll für Tore sorgen

Viernheim. Fußball-Kreisligist TSV Amicitia Viernheim geht mit zahlreichen neuen Kickern in die Saison 2021/22. Alle Beteiligten hoffen, dass die Spielzeit wieder einmal wie geplant zu Ende gebracht werden kann. Nachdem vor wenigen Tagen das neue Trainerteam mit Patrick Marschlich, Timo Endres und Steven Stattmüller vorgestellt wurde, konnten am Dienstag zum Trainingsauftakt auch die ersten Neuzugänge präsentiert werden, allesamt ebenfalls mit Viernheimer Bezug.

Ein Abwehrspieler noch gesucht

Abteilungsleiter Ralf Schmitt zeigte sich zufrieden mit dem Verlauf der Gespräche, zumal damit die Lücken gefüllt werden konnten. „Nach dem Abgang von Torjäger Matteo Monetta bestand natürlich Bedarf. Wir sind aber noch in Verhandlung mit einem Abwehrspieler“, verriet Schmitt und hofft auch hier auf ein positives Ergebnis.

Auf der Suche nach einem Torjäger wurden die Verantwortlichen bei Brandon Wiley fündig, der schon für die Blaugrünen aktiv war. Der großgewachsene Angreifer war zuletzt beim Darmstädter Gruppenligisten (entspricht der badischen Landesliga) Sportfreunde Heppenheim aktiv und erzielte in neun Spielen vor dem Saisonabbruch acht Treffer. Zuvor sammelte der 28-Jährige bereits bei den Verbandsligisten Fortuna Heddesheim und VfB Gartenstadt Erfahrungen in höheren Ligen. Jetzt kehrt er zu seinem Jugendverein zurück.

In der Breite gut aufgestellt

Auch Dennis Kölbel und Philipp Haas haben Viernheimer Wurzeln. Beide spielten zuletzt für den TSV Weiher in der Kreisliga B Bergstraße. Dazu kommen noch sieben Talente aus der eigenen Jugend. „Damit sind wir auch in der Breite gut aufgestellt. Wer es letztendlich in den Kader der ersten Mannschaft schafft, wird sich während der Vorbereitung zeigen“, will Trainer Patrick Marschlich in den kommenden Wochen ganz genau hinschauen.

Jetzt wird erst einmal verhalten trainiert, um nach der langen Pause Verletzungen vorzubeugen. Es werden auch schon Gegner für Testspiele gesucht, die mittlerweile auch ausgetragen werden dürfen. Außerdem warten die Blaugrünen auf den Termin, wann der Mannheimer Kreispokal fortgesetzt wird. Hier steht noch das Nachholspiel beim MFC Lindenhof 2 an. Danach ginge es mit den Halbfinals und dem Endspiel weiter. JR