Brandon Wiley als Matchwinner

Viernheim. Im Aufsteigerduell hatte der TSV Amicitia Viernheim am Ende die Nase knapp vorne. Beim 2:1-Heimsieg gegen den SV Treschklingen musste allerdings lange Zeit gezittert werden, denn die Gäste entpuppten sich als unangenehmer Gegner. Spieler das Tages war zweifellos Brandon Wiley, der mit seinen beiden Treffern für drei wichtige Punkte sorgte. Damit kletterte die Blau-Grünen auf Platz acht.

Die Hausherren mussten einmal mehr umstellen, gingen die Partie aber trotzdem mit viel Elan an. Den Gegner unter Druck setzen, zu Fehler zwingen und möglichst in Führung gehen – diese Taktik ging aber nur zehn Minuten auf, wobei ein Torerfolg ausblieb. Chancen dazu hatte es auch nicht gegeben. Überraschend dann das 0:1, als Treschklingens Arlind Gashi nach einem Freistoß am hinteren Torpfosten ungehindert den Ball einschieben konnte (11.).

Viele Ballverluste

Viernheim hielt das Tempo hoch, leistete sich aber zu viele Ballverlust im Spielaufbau und war in den Zweikämpfen meist zweiter Sieger. Treschklingen dagegen versuchte die Patzer mit Kontern zu nutzen. Beim Kopfball von Sebastian Scheidel tropfte der Ball auf der Torlinie, wurde dann zur Ecke ins Aus befördert. Trotzdem fiel vor der Pause der verdiente Ausgleich. Endlich wurde einmal über mehrere Positionen direkt gespielt und Brandon Wiley traf zum 1:1 mit links ins lange Ecke (26.).

Aber auch nach der Pause luden die Blau-Grünen den Gegner immer wieder zu Gegenstößen ein. Die Angreifer der Gäste verfehlten dabei allerdings ihr Ziel. Für Viernheim vergaben Laurenz Baaß und Tim Achilles per Kopf die mögliche Führung. Torjäger Erik Anhölcher vergab gleich zwei Riesenchancen, als er nach einem Querpass von René Helbig erst am Ball vorbei trat und dann aus fünf Metern neben das gegnerische Tor zielte.

Besser machte es dann Wiley eine Viertelstunde vor Schluss. Der wuchtige Angreifer konnte sich im Strafraum gegen mehrere Abwehrspieler behaupten und traf aus der Drehung heraus zur 2:1-Führung. Die Vorentscheidung verpasste Kapitän Baaß, der sich freistehend zu viel Zeit mit dem Abschluss ließ und deshalb noch entscheidend gestört wurde. Fast wäre diese Fahrlässigkeit noch bestraft worden, denn Sebastian Scheidel sah nach einem absichtlichen Handspiel, womit er eine Torchance verhindert, in der 89. Minute die rote Karte. In der Nachspielzeit war zittern angesagt, denn die Gäste warfen noch einmal alles nach vorne. Der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen. JR