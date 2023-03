Brand in der Küche

Viernheim. Eine Küche im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Saarlandstraße ist am Dienstag, gegen 16.15 Uhr, in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit einem Löschzug und 20 Einsatzkräften vor Ort war, konnte die Flammen schnell löschen. Verletzt wurde niemand.

Nach Angaben von Pressesprecher Lucas Haas ging ein Trupp unter Atemschutz gegen das Feuer vor. Die Brandursache sei unklar, womöglich habe sich Fett entzündet. Das mehrstöckige Gebäude wurde für die Zeit des Einsatzes komplett evakuiert, kurz darauf kehrten die Bewohner wieder in ihre Appartements zurück. Die betroffene Wohnung wurde belüftet. Sie sei nach wie vor bewohnbar, teilte Haas mit. In der Küche seien Herd, Abzugshaube und Oberschränke von den Flammen zerstört worden. Nach gut eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet. wk