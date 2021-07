Brahms erklingt im Bürgerhaus

Viernheim. Mit einer zauberhaften Musik von Johannes Brahms wollen das Solasta Streichquartett und Klarinettist Sebastian Lastein die Zuhörer am Sonntag, 18. Juli, um 17 Uhr zu einem besonderen Kunstgenuss ins Viernheimer Bürgerhaus einladen.

Die aktuelle Corona-Lage lässt wieder zu, Konzerte vor Publikum zu geben, so dass sich das Amt für Kultur, Bildung und Soziales dazu entschlossen hat, die 14. Konzertreihe von Jeanette Pitkevica fortzuführen. Allerdings müssen die Besucher entweder einen Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, über eine Genesung oder eine Testung, die nicht älter als 24 Stunden ist, vorlegen. Einlass ist ab 16 Uhr. Es besteht im Foyer des Bürgerhauses die Möglichkeit, sich durch eine Mitarbeiterin der Johanniter-Unfall-Hilfe testen zu lassen. Dafür sollten etwa 15 Minuten eingeplant werden.

Kultur- und länderübergreifend

Das Solasta Streichquartett mit Jeanette Pitkevica (Violine), Dumitrita Gore (Violine), Yaroslava Cobalis (Bratsche) und Jooyun Choi (Violoncello) hat sich vor Jahren zusammengefunden mit dem Ziel, die Kammermusik kultur- und länderübergreifend zu präsentieren. Violonistin Jeanette Pitkevica konnte Klarinettist Sebastian Lastein als Gastspieler für das Konzert gewinnen. Zur Aufführung kommen das Quartett Nr. 2 a-Moll für zwei Violinen, Viola und Violoncello op. 51,2 und das Quintett h-Moll für Klarinette, zwei Violinen, Viola und Violoncello op. 115.

Die Eintrittskarten für das Konzert sind im Vorverkauf beim Amt für Kultur, Bildung und Soziales (Volkshochschule, Bürgerhaus), in der Buchhandlung „Schwarz auf Weiß“ und im „Café am Eck“ (Kreuzstraße 91) erhältlich. Im Vorverkauf kosten die Eintrittskarten 15 Euro, ermäßigt 11 Euro. An der Abendkasse ist der Einlass für 17 Euro möglich, ermäßigt für 13 Euro. red

