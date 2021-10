Bowlingcenter feiert 40 Jahre

Viernheim. Das Viernheimer Bowlingcenter wurde vor 40 Jahren eröffnet und bereicherte die lokale Sportszene um eine moderne Variante. Mittlerweile sucht die Sportstätte in der Werkstraße regional ihresgleichen, nachdem viele Bahnen in der Umgebung geschlossen haben. Besitzer Werner Gutperle arbeitet dagegen gegen den Trend und hat zuletzt viel Geld in Umbaumaßnahmen investiert. Mit einem Oktoberfest wurde mit zahlreichen Geschäftspartnern, Vereinsmitgliedern und Freunden das Jubiläum zünftig gefeiert.

Bei seiner Begrüßung dankte Gutperle den Mitarbeitern sowie den langjährigen Weggefährten und erinnerte an Personen, ohne die es das Bowlingcenter nicht geben würde. „Alle, die zum Erfolg des Bowlingcenters beigetragen haben, hätten es verdient, hier persönlich genannt zu werden. Als ich die Halle gebaut habe, sollte eigentlich der Karosseriebau einziehen, dann kam aber die Anfrage eines Lebensmittelkonzerns nach einer Lagerfläche“, erinnerte sich der 81-Jährige.

Danach wurden die Bowlingbahnen installiert und das Restaurant eingerichtet. „Bei der Einweihungsfeier wurde eine alte Frau erwischt, wie sie einen Schwartenmagen einstecken wollte. Den haben wir zurückerobert. Heute würde wir ihr den schenken“, hatte Gutperle noch eine Anekdote von damals parat.

Landrat Christian Engelhardt lobte den Viernheimer Unternehmer und Mäzen als weitsichtigen Geschäftsmann, der immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen habe, was das Beispiel Bowlingcenter eindrucksvoll beweise.

Danach gab die auch jenseits des Weißwurstäquators bekannte Partyband „Münchner G´schichten“ den Ton an. Frontmann Tom Peter, Sängerin Denise Weibart, Manuel Walther am Schlagzeug und Gitarrist Sascha Weibart waren eigens aus München angereist, um in Südhessen bayrische Geselligkeit zu verbreiten. Beim Original in München und beim Mannheimer Oktoberfest erprobt, kam schnell gute Stimmung auf, und es wurde auch fleißig getanzt. Abgerundet wurde die Jubiläumsfeier vom mit zahlreichen Schmankerln bestückten Buffet aus „Werner´s Vernemer Stubb“ und dem passenden Gerstensaft.