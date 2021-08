Bordsteinkanten als Hindernis

Viernheim. Die Mitglieder des Beteiligungsforums Handicap werden nicht müde, immer wieder auf die zahlreichen Hindernisse im alltäglichen Leben hinzuweisen. So auch auf dem Wochenmarkt in der Schulstraße, wo sie mit einem Informationsstand vertreten waren. Dort wurden Fragen beantwortet, Hinwiese aufgenommen und die eigenen Aktivitäten vorgestellt.

„Wir hatten einen guten Zuspruch. Es sind sogar einige Leute nur wegen uns in die Innenstadt gekommen“, freute sich der Sprecher des Beteiligungsforums, Harald Hofmann. Auch Alicia Hanf wertete den Auftritt als Erfolg. „Wir haben den ursprünglich vorgesehenen Stadtspaziergang abgesagt und uns stattdessen für die Sprechstunde hier auf dem Wochenmarkt entschieden, um unsere Arbeit und die Anliegen vorzustellen.“ Um möglichst viele Betroffene zu erreichen, wurde das Informationsblatt in mehreren Sprachen verteilt.

Angesprochen wurden fehlende Absenkungen der Bordsteine an Zebrastreifen oder Fußgängerampeln und Verkehrsschilder, die mitten auf dem Gehweg aufgestellt wurden. „Beim Lebensmittelmarkt Knupfer in der Nordweststadt fehlt ein Parkplatz für Behinderte“, so der Einwurf eines Bürgers. Außerdem sind die öffentlichen Toilettenanlagen, von denen es in Viernheim nicht allzu viele gibt, gerade für Rollstuhlfahrer nicht gut zu erreichen und auch nicht behindertengerecht angelegt.

Für den Vogelpark hatte sich das Beteiligungsforum solch eine Anlage gewünscht und im Vorfeld auch vorgeschlagen. Nach Aussage der Planer hätten sich die Anwohner dagegen ausgesprochen, der Lebensmittelmarkt in unmittelbarer Nachbarschaft und die Hildegardkirche wurden als Alternativen ins Auge gefasst.

Auch andere angestoßene Maßnahmen sind bisher nicht von Erfolg gekrönt. Themen wie Inklusion, Barrierefreiheit und Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Stadtgeschehen ziehen sich in die Länge, was bei einigen Akteuren für Frustration sorgt. Trotzdem setzt sich die Initiative weiterhin für die Anschaffung von Rampen an den Geschäften der Viernheimer Innenstadt ein. Funkklingeln könnten eine Alternative sein, um Kunden an der Ladentür zu bedienen.

Ziel ist es weiterhin, mit Bürgern in einem Austausch über Barrieren und Barrierefreiheit zu bleiben. Entsprechende Einschränkungen können den Mitgliedern des Beteiligungsforums Handicap gemeldet werden. Für Informationen steht das Beteiligungsforum unter der Telefonnummer 06204/98 84 07 oder per E-Mail an beteiligungsforum.handicap@viernheim.de zur Verfügung.