Böllerschüsse zur Einweihung

Viernheim. „Es war ein langer und beschwerlicher Weg bis zur Fertigstellung, das Warten und der Aufwand haben sich aber gelohnt“, sprach Achim Balzer, Vorsitzender des Sportschützenvereins, bei der offiziellen Einweihungsfeier der Langwaffenschießstände allen Schützenbrüdern- und -schwestern des Vereins aus dem Herzen. Die bestehende Anlage entsprach nicht mehr den gesetzlichen Vorschriften. „Da mussten wir uns entscheiden. Ohne einen Neubau hätte der Verein wohl nicht überlebt“, stellte Balzer heraus. Mit mehreren Salven gaben die Böllerschützen den unüberhörbaren pulverdampfschwangeren Startschuss.

Einen großen Anteil an der Realisierung hatten auch mehrere Sponsoren wie die Sparkassenstiftung, die Sparkasse Starkenburg und Schützenbruder René Gutperle, die beachtliche Beträge beisteuerten. Vom Innenministerium des Landes Hessen gab es 70 000 Euro aus dem Programm „Sportland Hessen“. Dazu leistete ein Teil der Mitglieder insgesamt 6000 Stunden an ehrenamtlichen Arbeiten. Mit etwa 375 000 Euro war der Neubau etwas teurer als geplant.

Angefangen hat der bürokratische Hürdenlauf mit einem Gespräch im Regierungspräsidium in Darmstadt im November 2019 zum Thema Bundesimmissionsschutzgesetz (BimSchG). Danach mussten in drei Etappen Unterlagen ein- und nachgereicht werden. Damit nicht genug. Ein Jahr später forderten die Behörden ein ornithologisches Gutachten und ein Brandschutzgutachten, die beide ebenfalls nach Rückfragen nachgebessert werden mussten. Mittlerweile hatte man schon März 2021 und die Auflage, zwölf Bäume als Ausgleichsbepflanzung zu setzen.

Im Juli 2021 kam dann der Genehmigungsbescheid aufgrund des BimSchG. Trotzdem war eine erneute Standabnahme durch den Schießsachverständigen erforderlich. „Danach erteilte das Waffenamt in Heppenheim die endgültige Betriebserlaubnis“, beschrieb Vorstandsmitglied Klaus Jost bei einer unterhaltsamen Präsentation. Damit endete eine gut fünfjährige Warte- und Leidenszeit, und auf der Anlage konnte nun schon trainiert und konnten Wettkämpfe ausgerichtet werden. „Dadurch hat der Verein deutlich an Attraktivität gewonnen. Die Schützen waren begeistert von den Möglichkeiten“, so Balzer.

Bei der Einweihung konnte er neben zahlreichen Mitgliedern auch Vertreter von Behörden, Sachverständige und Sponsoren begrüßen. Ein Dank ging an den Architekten Christoph Haas, der die Arbeiten begleitet hat. Viernheims Erster Stadtrat Jörg Scheidel kam gerade vom Triathlon, wo er als Schirmherr den Startschuss abgegeben hatte. „Da passt der Termin hier bei den Schützen natürlich perfekt dazu. Man kann dem Verein zu dieser tollen Sportstätte nur gratulieren, auch wenn es ein Parcours durch die deutsche Bürokratie zu bewältigen gab“, Scheidel.

Die neuen Schießstände, das sind sechs Bahnen je 50 Meter und vier Bahnen je 100 Meter. Rundherum sorgen Betonwände für die Sicherheit und nach oben befinden sich mit Holz verkleidete Blenden aus Sicherheitsstahl als Kugelfang. Hinter den elektronischen Zielscheiben wurde ein Sandbunker angelegt, in dem die Geschossreste landen. „Hier müssen wir in regelmäßigen Abständen den Sand sieben und die metallischen Reste ordnungsgemäß entsorgen. Außerdem ist gewährleistet, dass keine Schadstoffe ins Erdreich gelangen“ erklärt Balzer.

Herzstück der modernen Anlage ist die elektronische Trefferermittlung, die über ein hinter der Zielscheibe laufendes Gummiband und Sensoren an den Rändern des Ziels den präzisen Einschlag ermitteln und in Sekundenschnelle das Ergebnis auf einem Monitor anzeigt. Die Treffer können aber auch in den Gastraum des Schützenhauses übertragen werden. Die Besucher der Einweihungsfeier nutzen die Möglichkeit, um unter fachlicher Anleitung auch einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

Für jeden Stand gibt es einen eigenen Monitor. „Das allein hat uns gut 70.000 Euro gekostet, liefert aber auch präzise Ergebnisse“, so Balzer.