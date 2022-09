Blutspendetermine in Viernheim nahezu ausgebucht

„Blutspenden werden weiterhin und kontinuierlich benötigt“, mahnt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und ruft die Bürger immer wieder zur Teilnahme an den Spendenterminen auf. So auch zwei Mal jährlich in Viernheim. Jetzt war der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen wieder bei der Freien evangelischen Gemeinde in der Walter-Oehmichen-Straße 16 zu Gast und konnte sich über erfreulich viele

...