Blutspenden retten Leben

Viernheim. „Blut ist ein kostbares Gut, um Menschenleben zu retten“, betont die Blutspendezentrale Baden-Württemberg/Hessen und bietet daher immer wieder Termine an. Die Freie evangelische Gemeinde lädt gemeinsam mit der DRK-Ortsvereinigung Viernheim am Mittwoch, 30. Juni, 14.30 bis 19.30 Uhr, in ihre Räumlichkeiten in der Walter-Oehmichen-Straße 16 ein.

Blut spenden dürfen alle gesunden Menschen im Alter von18 bis 72 Jahren. Erstspender sind nur zugelassen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres. Der Personalausweis ist zur Spende mitzubringen. Wegen der Corona-Pandemie sind derzeit bestimmte Sonderregeln zu beachten, teilen die Organisatoren mit. Unter anderem dürfen nur Personen Blut spenden, die sich vorher angemeldet haben. Bei der Reservierung sollte der Blutspenderausweis bereitgehalten werden, da die Spendernummer abgefragt wird.

Wie der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen mitteilt, werden die Blutspendetermine unter Kontrolle und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter den höchsten Hygiene- und Sicherheitsstandards durchgeführt. Bei allen Spendern wird am Eingang die Temperatur gemessen, die Hände müssen desinfiziert werden und jeder bekommt eine neue Mund-Nase-Schutzmaske für die Spende. Der nächste Termin für eine Blutspende in Viernheim ist am Mittwoch, 20. Oktober, geplant.

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung gibt es im Internet unter blutspende.de sowie telefonisch unter der Telefonnummer 08 00/119 49 11. red

