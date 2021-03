  „Blutendes“ Einkaufszentrum

Viernheim. Zahlreiche Geschäfte, Schaufenster und Einkaufszentren in Deutschland leuchteten am Montagabend rot – so auch das Viernheimer Rhein-Neckar-Zentrum (RNZ). Mit der gemeinsamen Aktion wollen die Einzelhändler laut RNZ auf ihre existenzbedrohende Lage infolge des Lockdowns aufmerksam machen und für eine schnelle Öffnung der Läden werben. „Wir setzen ein klares Zeichen und zeigen: Der Handel blutet aus!“, sagte Centermanager Dani Marquardt. Die Geschäfte hätten Hygiene- und Präventionskonzepte eingeführt, die auch weiterhin konsequent umgesetzt würden. red