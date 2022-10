Blütenreicher Workshop

Viernheim. Wer sich für die Pflanzenwelt interessiert, ist bei einem Workshop richtig, zu dem BUND und der Verein Kompass gemeinsam einladen. Termin ist der 18. Oktober. Mit dem Smartphone lässt sich in der Natur nicht nur der Weg finden, sondern auch erkennen, was am Wegrand zu sehen ist. Einige Apps erleichtern das Erkennen von Pflanzen und dokumentieren die Funde. Unmengen Wissenswertes gibt es aber auch in Büchern nachzulesen. Bei dem Workshop haben die Teilnehmer die Möglichkeit, beides auszuprobieren und Neues zu entdecken.

Spezielle Apps informieren darüber, wie man die Pflanzen erkennt und Fundorte festhält, um diese Erkenntnisse mit anderen zu teilen. Dabei werden die Apps Flora incognita sowie plantnet und naturgucker.de verwendet. Da klassische Pflanzenbücher sicher nicht überflüssig werden, wird auch über deren Handhabung und Anwendungsbereiche gesprochen.

Im vergangenen Jahr gab es bereits eine erste Veranstaltung in dieser Art, die nun mit mehr Naturbeobachtung fortgesetzt werden soll. Noch vor dem Beginn der Vegetationsruhe besteht die Möglichkeit, die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenzulernen. Treffpunkt ist die mv-Haltestelle in der Walter-Gropius-Allee um 16.30 Uhr.

Für das Projekt „natürlichViernheim“ ziehen BUND und Kompass an einem Strang. Gemeinsam möchten sie Naturschutzaufgaben praktisch angehen und zum Thema natürlich Leben Anstöße und Anregungen mit kleinen Infoveranstaltungen geben.

Anmeldung erbeten an bund.viernheim@bund.net oder 06204/76586. red