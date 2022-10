Blitzer im Test

Viernheim. Das mobile Geschwindigkeitsmessgerät, das lange an der Ecke Wasser- und Hofmannstraße steht, ist zu Testzwecken gemietet. Das hat die Stadtverwaltung auf Nachfrage dieser Redaktion erklärt. Der Anhänger mit dem Kennzeichen ME für Mettmann in Nordrhein-Westfalen sei das Konkurrenzmodell zu dem bereits seit geraumer Zeit eingesetzten Blitz-Anhänger. Wie dieser dürfe auch das Mietgerät nur an Stellen zum Einsatz kommen, die von der hessischen Polizeiakademie geprüft und genehmigt sind, heißt es in der Antwort weiter.

Viele Striche auf der Liste

An der betreffenden Stelle darf höchstens 20 Stundenkilometer schnell gefahren werden. Die Wasserstraße ist hier ein Nadelöhr; es treffen die Rathaus-, die Luisen- und die Hofmannstraße auf die Wasserstraße, zudem befinden sich in dem Bereich zwei Bushaltestellen.

An einem Abend, der Blitzer stand erst wenige Tage dort, haben Gäste des italienischen Restaurants Salerno zum Spaß eine Strichliste geführt. Jedes mal, wenn der Blitzer ausgelöst hat, einen Strich. Sie kamen innerhalb von zwei Stunden auf 68 Striche.

Wie die Stadt mitteilt, habe das Gerät im Vergleich zum alten den Vorteil, in beide Richtung messen zu können. Es soll auch an anderen Standorten zum Einsatz kommen, hieß es. mas