Blaugrüner Reserve fehlt noch der Spielrhythmus

Viernheim. Nach einigen Trainingstagen bestritt die zweite Mannschaft des TSV Amicitia Viernheim am vergangenen Sonntag das erste Testspiel vor der neuen Saison. Zu Gast war der VfR Bürstadt, der aktuell in der Kreisoberliga Bergstraße beheimatet ist. Die Gäste können auf deutlich glorreichere Zeiten zurückblicken, kickten sie doch mehrere Jahre in der zweiten Liga. 1975 wurde man sogar deutscher Amateurmeister. In der abgebrochenen Saison rangierten die Bürstädter allerdings im Tabellenkeller.

Beim Freundschaftsspiel galt es aber den Blick nach vorne zu richten, muss man sich doch auf die neue Saison vorbereiten. Deshalb sind solche Vergleiche gerade für die Trainer besonders wichtig, geben sie doch Auskunft über den aktuellen Stand der Mannschaft und der Form jedes einzelnen Spielers. Entsprechend holprig verlief die Partie auf beiden Seiten, zudem machte das sommerliche Wetter den Akteuren zu schaffen.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 25. Minute durch Giuliano Ragni mit 1:0 in Führung. Nach der Halbzeitpause und mehreren Wechseln auf beiden Seiten kamen die Bürstädter besser ins Spiel und drehten die Partie durch Treffer in der 54. und 70. Minute. Tom Reisinger konnte zehn Minuten vor dem Ende ausgleichen, ehe die Gäste mit dem Schlusspfiff noch den Siegtreffer markierten.

Die Reserve des TSV Amicitia hat derzeit noch zwei weitere Testspiele vereinbart. Am Sonntag, 4. Juli, kommt um 10.30 Uhr der VfL Birkenau 2 ins Waldstadion, eine Woche später ist um 13.30 Uhr der TV Lampertheim zu Gast. JR

