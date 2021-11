Blaue Flagge als Zeichen gegen Gewalt

Viernheim. Auch in diesem Jahr wurden am 25. November anlässlich des Internationalen Tages gegen Gewalt an Frauen und Mädchen bundesweit wieder Fahnen mit dem Slogan „Frei Leben ohne Gewalt“ gehisst. Für den Magistrat der Stadt Viernheim hat Stadtrat Helmut Kirchner gemeinsam mit der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Maria Lauxen-Ulbrich und im Beisein von Mitgliedern des internationalen Frauencafés die blaue Flagge vor dem Rathaus gehisst.

Maria Lauxen-Ulbrich (l.) und Helmut Kirchner hissen die Flagge. © O. Pietsch

„Gewalt gegen Mädchen und Frauen hat viele Gesichter. Ob körperlich oder psychisch, ob Gewalt in Ehe und Partnerschaft, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung sowie Stalking, Frauenhandel, Sexarbeit, Ausbeutung, Zwangsverheiratung, Genitalverstümmelung oder Femizide“, listete Lauxen-Ulbrich die Verfehlungen auf. Die Fallzahlen hätten in den vergangenen Jahren stetig zugenommen, woran nicht nur die Corona-Pandemie schuld sei. „Die Entwicklung reicht schon länger zurück“, gibt die Gleichstellungsbeauftragte zu bedenken.

Dieses Jahr stand das Fahnenhissen unter dem Themenschwerpunkt „#bornequal – ein zweites X-Chromosom darf nicht dein Leben bestimmen – Frauenrechte sind Menschenrechte“. Kein Mädchen und keine Frau soll Gewalt erfahren, nur weil sie zwei X-Chromosomen besitzt. Denn Feminismus heißt für Terre des Femmes, die diese Aktion initiiert haben: Die Geschlechter sind einander ebenbürtig, also gleich geboren, ohne Wenn und Aber. Die Kampagne basiert auf der Forderung, dass ein X-Chromosom nicht zur Folge haben darf, dass Milliarden Frauen und Mädchen weltweit Gewalt, Benachteiligung, Bevormundung und strukturelle Diskriminierung erdulden müssen. Terre des Femmes hat dazu einen Kurzfilm gedreht, der unter dem Titel „#bornequal – ein zweites X-Chromosom darf nicht dein Leben bestimmen“ im Internet zu finden ist.

Darüber hinaus beteiligt sich das Gleichstellungsbüro der Stadt Viernheim an der Aktion #schweigenbrechen des bundesweiten Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“. Durch die Mitmachaktion werde ein solidarisches und bundesweit sichtbares Zeichen gesetzt. Die Aktion richtet sich an Einzelpersonen, Gruppen, öffentliche Institutionen, Verbände, Kommunen und Unternehmen. Mit einem Selfie oder einem Gruppenbild können sich Unterstützer zum Beispiel mit dem Aktionsschild fotografieren und ihr Foto unter dem Hashtag #schweigenbrechen in sozialen Netzwerken teilen.

Auch in den kommenden Tagen wird in Viernheim weiter auf das Thema Frauenrechte aufmerksam gemacht. Zum „Tag der Menschenrechte“ am 10. Dezember starten der Weltladen und das Gleichstellungsbüro der Stadt eine Plakat- und Kartenaktion zum Thema „Fairer Handel unterstützt Frauenrechte weltweit.“ JR