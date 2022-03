Blau-Grüne zurück in der Erfolgsspur

Viernheim. Nach dem 0:2 der Vorwoche gegen den VfB Gartenstadt, der ersten Niederlage der Saison, hat sich beim Fußball-Kreisligisten TSV Amicitia Viernheim bei der Partie am Sonntag gegen die zweite Garnitur des VfR Mannheim einiges geändert. Statt auf holprigem Rasenplatz des Waldstadions wurde auf dem benachbarten Kunstrasen gespielt. Außerdem gab es mehrere personelle Veränderungen. Am Ende stand ein 3:1-Sieg, mit dem die Blau-Grünen in die Erfolgsspur zurückkehrten.

So fehlte mit Erik Anhölcher, Florian Lammer, Philipp Haas und Paul Ewen ein Quartett wegen Krankheit, Sebastian Heinrich saß zunächst auf der Bank. Stattdessen hatten sich die Trainer Patrick Marschlich und Timo Endres selbst in die Startformation gestellt. Trotz der zahlreichen Umstellungen legten die Hausherren los wie die Feuerwehr, bereits nach sieben Minuten standen drei gute Torchancen auf dem Zettel des Berichterstatters. Daniel Schmitt (zweimal) und Marschlich verfehlten aber das Ziel.

Spannung im Spiel des TSV Amicitia gegen VfR Mannheim. © Berno Nix

Die verdiente Führung kam dann in der 25. Minute durch Mannschaftskapitän Laurenz Baaß mit einem verwandelten Foulelfmeter. Zuvor war Schmitt nach Marschlichs Zuspiel vom Gästekeeper gefoult worden. Viernheims Torhüter Ben Koppelmann wurde erst nach einer halben Stunde erstmals gefordert. Danach übernahmen allerdings die Rasenspieler das Kommando, waren vor dem gegnerischen Gehäuse aber nicht konsequent genug und es ging mit der knappen Viernheimer Führung in die Halbzeitpause. Danach hielt die Vorherrschaft der Mannheimer an. Für den Ausgleich bedurfte es allerdings eines Fehlers von Koppelmann. Thies Breiholz luchste dem Keeper das Leder ab und nutzte das zum 1:1 (48.). Die Hausherren brauchten einige Minuten, um sich von dem Schock zu erholen. Nach einer guten Stunde übernahmen die Blaugrünen wieder das Kommando und wurden belohnt. Tim Achilles traf nach seiner Einwechslung im Anschluss an ein schnelles Umschaltspiel zur erneuten Führung (63.). Baaß hatte Pech, als er aus der Drehung heraus am Pfosten scheiterte (78.). Für die Vorentscheidung sorgte der ebenfalls eingewechselte Jason Linhoff in der 83. Minute; er war zum 3:1-Endstand erfolgreich.

Am Mittwoch, 23. März, (19 Uhr) steht das Nachholspiel gegen den FV Leutershausen an. Ein Sieg könnte den Südhessen den Vorsprung auf den Tabellenzweiten Rot-Weiß Rheinau auf zehn Punkte bringen. JR