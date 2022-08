Blau-Grüne wollen endlich punkten

Viernheim. Während die SG Viernheim nach drei Spieltagen in der Fußball-Kreisklasse A2 Mannheim schon sechs Zähler auf dem Konto hat, wartet die Reserve des TSV Amicitia, die erst zwei Begegnungen ausgetragen hat, noch auf den ersten Punkt. Am Sonntag, 28. August, 15 Uhr, spielen die Blau-Grünen bei Phönix Mannheim, der ebenfalls mit zwei Niederlagen gestartet ist. Die Orangenen haben mit zwei Erfolgen einen gelungenen Rundenstart hingelegt, stehen ebenfalls am Sonntag, 15 Uhr, beim Titelanwärter SV Schriesheim aber vor einer hohen Auswärtshürde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eigentlich hatten sich die Blau-Grünen den Saisonbeginn besser vorgestellt, schließlich will man im vorderen Mittelfeld der Tabelle landen und sich aus dem Abstiegskampf heraus halten. Ein Blick auf die Tabelle sorgt aber für Ernüchterung, denn dort stehen nach zwei Niederlagen noch keine Punkte. Dem deutlichen 1:5 auf eigenem Platz gegen die SG Hemsbach am vergangenen Sonntag folgte am Mittwoch ein 3:4 gegen Aufsteiger TSV Schönau. Entsprechend enttäuscht zeigte sich Viernheims Trainer Tobias Kleiner, denn mit der Art und Weise, wie sich seine Jungs präsentiert haben, konnte er nicht zufrieden sein. Es gab zu leichte Ballverluste schon in der eigenen Hälfte, dazu kamen individuelle Fehler, mit denen der Gegner förmlich zum Kontern und zum Toreschießen eingeladen wurde. Aber auch an der eigenen Chancenverwertung besteht noch Verbesserungsbedarf.

Wenn die Orangenen am Sonntag an die Bergstraße reisen, dann dürfen sie sich nicht vom Tabellenstand des Gastgebers täuschen lassen. Der SV Schriesheim hat nämlich erst eine Partie ausgetragen und mit dem 1:1-Unentschieden gegen die TSG Lützelsachsen 2 lediglich einen Punkt gesammelt, der Platz 13 bedeutet. Das Team von SG-Coach Ralf Dalmus konnte bereits zwei Siege feiern und belegt überraschend Rang fünf. Mit dem gestiegenen Selbstvertrauen will man jetzt auch in Schriesheim bestehen, zumindest ein Unentschieden wird dabei ins Auge gefasst. JR