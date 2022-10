Blau-Grüne vor hoher Hürde

Viernheim. Nimmt man die Ergebnisse der vergangenen Wochen, dann ist Fußball-Landesligist TSV Amicitia mit drei Siegen in Folge die Mannschaft der Stunde. Der Aufsteiger hat sich nach einem schwachen Saisonstart damit ins Mittelfeld nach vorne gespielt und möchte den Aufwärtstrend gerne fortsetzen. Am Sonntag, 15 Uhr, wartet beim Tabellenzweiten ASV Eppelheim allerdings eine hohe Auswärtshürde.

Es hat sich zuletzt aber auch gezeigt, dass in der Landesliga Rhein-Neckar kein Team unbesiegbar ist, selbst Senkrechtstarter Türkspor Mannheim musste zuletzt zwei Niederlagen quittieren. Das sorgt natürlich für Spannung auf den vorderen Plätzen. Auch den ASV Eppelheim hat es nach vier Siegen in den ersten Begegnungen der Saison bereits zweimal erwischt, zuletzt am vergangenen Wochenende mit der 0:1-Niederlage beim VfB St. Leon. Trotzdem steht das Team von Trainer Steffen Rittmaier noch auf Platz zwei, weil auch die Konkurrenten Federn lassen mussten.

Der torgefährlichste Viernheimer: Erik Anhölcher. © Berno Nix

Wenn die Eppelheimer beteiligt sind, dann können sich die Zuschauer auf zahlreiche Tore, bisher 30, freuen. Selbst konnte der ASV 21 Mal jubeln, allein Yonathan Domingos steuerte zehn Treffer bei und führt die Wertung der Landesliga an. Aber auch der TSV Amicitia stand zuletzt für Torspektakel, mehr als fünf Treffer pro Spiel im Schnitt sind ein außergewöhnlicher Bestwert. Das Torverhältnis des Tabellenzehnten ist mit 19:17 sogar positiv. Mittelfeldspieler Erik Anhölcher hat sich mit sieben Treffern mittlerweile zum torgefährlichsten Viernheimer entwickelt.

Garanten des Erfolges der Südhessen waren zuletzt aber auch die beiden Torhüter Martin Rheingans und Ben Koppelmann, die mit hervorragenden Leistungen brillierten. Auch die Defensive hat sich stabilisiert und der Angriff ist deutlich effektiver geworden. Die Blau-Grünen sind mittlerweile in der Landesliga angekommen. Das Zweikampfverhalten wurde besser, und auch bei Ballgewinnen geht es zügiger in Richtung gegnerisches Tor. Das könnte auch das Rezept sein, um am Sonntag nach dem Schlusspfiff in Eppelheim nicht mir leeren Händen dazustehen. JR