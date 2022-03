Blau-Grüne Reserve will nächsten Dreier

Viernheim. Die Resere des TSV Amicitia Viernheim hat mit dem 3:2-Auswärtserfolg am vergangenen Mittwoch bei der zweiten Garnitur der Spvgg. Wallstadt einen wichtigen Schritt in Richtung sicheren Tabellenplatz gemacht. Am Sonntag (15 Uhr) soll in der Partie beim SSV Vogelstang ein weiterer Sieg folgen, dann könnte die Saison in aller Ruhe zu Ende gespielt werden. Nachdem schon das Spiel der SG Viernheim am vergangenen Wochenende wegen mehreren Coronafällen bei den Orangenen abgesagt werden musste, fällt auch die Partie am Sonntag gegen den SC Käfertal den Auswirkungen der Pandemie zum Opfer.

Bei der zweiten Mannschaft der Blaugrünen läuft im neuen Jahr noch nicht alles nach Wunsch. Im ersten Spiel nach der Winterpause gab es eine ernüchternde 1:5-Heimschlappe gegen die TSG Lützelsachsen 2. Es folgten ein torloses Unentschieden im Lokalderby gegen die SG Viernheim, eine 1:2-Niederlage gegen den SV Schriesheim und jetzt der Sieg in Wallstadt. Wenn in Vogelstang drei weitere Punkte hinzukommen würden, könnte der Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz 14, den derzeit der SSV Vogelstang einnimmt, auf elf Zähler ausgebaut werden.

Beruhigendes Polster

Zusammen mit dem relativ guten Torverhältnis von 41:50 wäre das ein beruhigendes Polster für die restliche Saison. Das Trainergespann Tobias Kleiner und Markus Mandel könnte dann schon gezielt auf die kommende Spielzeit hinarbeiten. Beide Übungsleiter haben sich bereits mit dem Verein über eine Fortführung der Zusammenarbeit geeinigt. JR

