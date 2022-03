Blau-grüne Reserve verpasst Überraschungserfolg

Viernheim. Das war ärgerlich für die Reserve des TSV Amicitia Viernheim. Das Auswärtsspiel der A-Klasse Mannheim beim Tabellenzweiten DJK Feudenheim wurde nämlich in allerletzter Sekunde mit 2:3 verloren. Dabei waren die kompakt und konzentriert aufspielenden Südhessen nach einem torlosen Pausenstand zweimal in Führung gegangen. Am Ende konnten sich die Mannheimer bei ihrem Stürmer Biagio Setola bedanken, der alle drei Treffer der Hausherren erzielte.

Nachdem die Südhessen schon im Hinspiel auf eigenem Platz mit einem 2:2-Unentschieden überraschen konnten, schien es erneut auf eine Punkteteilung hinauszulaufen. Das Team der Trainer Tobias Kleiner und Markus Mandel war nach einer Halbzeit ohne Treffer durch Alexander Haas in Führung gegangen (47.). Die Feudenheimer antworteten durch einen von Setola verwandelten Elfmeter aber umgehend (50.). Zehn Minuten später sorgte Joel Schroth für die erneute Gästeführung. Es dauerte danach bis zur 78. Minute, ehe den Gastgebern wieder der Ausgleich gelang, abermals war DJK-Torjäger Setaloa erfolgreich gewesen. Als alle mit einem Remis rechneten, war Setola in der Nachspielzeit (90.+5) noch einmal zur Stelle, um den Siegtreffer zu markieren.

Die Partie der SG Viernheim gegen Türkpsor Edingen war vom Staffelleiter abgesetzt worden, nachdem die Gäste ihr Team vom Spielbetrieb abgemeldet hatten. Mittlerweile sind die Orangenen aber schon mit drei Partien im Hintertreffen, könnten sich bei den Nachholspielen allerdings selbst aus der Abstiegszone befreien. JR

