Blau-Grüne Reserve legt Fehlstart hin

Viernheim. Verstärkt mit gleich fünf Spielern aus dem Kreisliga-Kader wollte die Reserve des TSV Amicitia in der A-Klasse mit einem Pflichtspielerfolg ins neue Jahr starten. Nach einer erschreckend schwachen Leistung stand am Ende aber eine deftige 1:5-Heimschlappe gegen die TSG Lützelsachsen 2 und die Tatsache, dass man sich in der Tabelle zunächst wohl nach unten orientieren muss.

Laurenz Baaß, Philipp Haas, Timo Endres, Marlon Diemer und Maximilian Ort sollten den Hausherren helfen, drei wichtige Punkte einzufahren. Es kam aber ganz anders als geplant, denn die Gastgeber liefen vom Anpfiff weg den Gegenspielern hinterher. Die Partie im Waldstadion hatte für die Gäste zudem nach Maß begonnen, denn der stark aufspielende Kevin Flunder brachte sein Team schon nach wenigen Sekunden mit einem Sonntagsschuss in Führung. Beim 0:2 durch Cenan Celik (17.) wurde die Deckung der Südhessen klassisch ausgespielt, und dem 0:3 durch Tolga Abaza (28.) ging ein krasser Fehlpass von Diemer voraus, Torhüter Marvin Winkenbach war erneut chancenlos.

Obwohl die Partie damit schon so gut wie entschieden war, wollten die Gastgeber nach Wiederanpfiff noch einmal alles versuchen, um zumindest einen Punkt zu ergattern. Die Hoffnungen währten aber nur drei Minuten, denn da erhöhte Thomas Stiegler schnell auf 0:4 (48.). Damit war das Spiel zugunsten der in allen Belangen überlegenen Lützelsachsener gelaufen, daran änderte auch der Treffer von Timo Endres zum 1:4 nichts (87.). Die Antwort der Bergsträßer kam prompt, denn nur zwei Minuten später erhöhten die Gäste durch Daniel Mommertz auf 1:5. JR

