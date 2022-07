Blau-Grüne präsentieren sechs Neuzugänge

Viernheim. Für die Fußballer des Landesliga-Neulings TSV Amicitia Viernheim hat die Vorbereitung auf die neue Spielzeit begonnen. Dabei wurden auch die sechs Neuzugänge präsentiert, die für frischen Wind sorgen sollen. Bemerkenswert ist dabei die Mischung aus Erfahrung und jugendlichem Elan. Gleich fünf Talente spielten in der vergangenen Saison noch bei den A-Junioren, die sich die Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg sicher konnten.

Die Spielertrainer Patrick Marschlich und Timo Endres können weiterhin auf die in der Kreisliga Mannheim erfolgreichen Akteure zurückgreifen, es gab nur einen Abgang zu verzeichnen. Mit Sebastian Scheidel kehrte ein routinierter Defensivspezialist nach Viernheim zurück. Aus der eigenen Jugend rückten Andrej Halter, Rastin Ansari Khaledi, David Helm, Paul Kleiner und Lars Thomas in den Herrenbereich auf. Milan Polke verstärkt zudem das Trainerteam.

„Damit sind unsere Personalplanungen abgeschlossen. Nur wenn sich ein starker Mittelstürmer findet, werden wir noch einmal aktiv werden“, sieht Patrick Marschlich die Blau-Grünen auch für die Landesliga Rhein-Neckar gut aufgestellt. Auf die Frage nach dem Saisonziel lautete die Antwort „Klassenerhalt“. Schließlich muss sich das immer noch recht jungen Team in der neuen Liga möglichst schnell akklimatisieren.

Das Auftaktprogramm hat es allerdings in sich. So geht es in den ersten Wochen gegen die TSG/FC Ziegelhausen-Peterstal (Saisonstart am 21. August, 15 Uhr, im Waldstadion), Mitaufsteiger Nußloch, die FT Kirchheim und Türkspor Mannheim. Mannschaften, die in der vergangenen Saison eine gute Rolle gespielt haben. „Danach wissen wir dann, wohin die Reise gehen kann“, nimmt Patrick Marschlich die Herausforderung an.

Bis dahin wird dreimal die Woche trainiert. Dazu kommen die Partie im Verbandspokal beim SKV Sandhofen (24. Juli, 17 Uhr) und Testspiele bei Srbija Mannheim (21. Juli), gegen den VfL Neckarau (27. Juli), bei Fortuna Heddesheim (2. August) und gegen den VfR Mannheim 2 (7. August). Ihren ersten Auftritt der neuen Saison haben die Südhessen am kommenden Sonntag, 17. Juli, (15.30 Uhr) beim VfL Birkenau. Im Falle eines Sieges würde in der zweiten Runde des Verbandspokals der Sieger der Partie Hirschhorn gegen Treschklingen auf die Blau-Grünen warten. JR