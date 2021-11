Blau-Grüne mit großen Personalsorgen

Viernheim. In der Fußball-Kreisliga Mannheim stehen noch zwei Vorrundenspieltage an, soweit es die behördlichen Vorgaben zulassen. Der TSV Amicitia Viernheim ist also 15 mal angetreten und hat noch kein Spiel verloren. Punktverluste gab es nur bei den beiden Unentschieden in Rheinau und gegen Hochstätt Türkspor. Am Sonntag (15.30 Uhr) versucht der TSV Neckarau sein Glück, um dem Klassenprimus die erste Niederlage beizubringen.

Luca Träger wird vermutlich lange ausfallen. © Othmar Pietsch

Die Mannheimer haben 25 Punkte auf dem Konto und stehen auf dem sicheren siebten Tabellenplatz. Die zufriedenstellende Zwischenbilanz haben sie hauptsächlich ihrem Torjäger Lars Leonhardt zu verdanken, der allein 19 der insgesamt 27 Treffer erzielte und damit die Ligawertung gemeinsam mit Lindenhofs Ivan Vlaho anführt.

Dem Team von Trainer Matthias Starke fehlte bisher die Konstanz, gilt auf eigenem Platz allerdings als anfällig. So gab es zuletzt Heimniederlage gegen Gartenstadt (1:4) und Lindenhof (0:1). Am vergangenen Mittwoch kam im Viertelfinale des Kreispokals Mannheim beim A-Ligisten SKV Sandhofen durch die deutliche 1:4-Niederlage das Aus. Gegen den Spitzenreiter dürfte die Motivation aber riesig sein, würde man den Blau-Grünen auf dem heimischen Kunstrasen doch nur allzu gerne ein Bein stellen.

Die Südhessen schwimmen zwar weiter auf der Erfolgswelle, beklagen derweil aber zahlreiche Ausfälle. Immerhin konnten die beiden Trainer Timo Endres und Patrick Marschlich zuletzt selbst wieder ins Geschehen eingreifen. Am Sonntag könnte auch Linksverteidiger Rene Helbig wieder im Kader stehen. Schwer wiegen bei den Blau-Grünen allerdings die Langzeitverletzungen von Innenverteidiger Luca Träger (Verdacht auf Kreuzbandriss), Angreifer Paul Ewen (Knöchelbruch im Knie) und Innenverteidiger Timo Bauer (Knöchelverletzung).

Dabei war bisher gerade die Defensive mit den beiden Torhütern Martin Rheingans und Ben Koppelmann das Prunkstück der Blau-Grünen. „Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften“, lautet eine alte Weisheit, die auf die Viernheimer perfekt zutrifft.

Gegen Plankstadt konnten die Stürmer zuletzt nicht überzeugen, ließen ein halbes Dutzend bester Torchancen ungenutzt. So etwas kann sich rächen, wie man beim 2:2-Unentschieden gegen Hochstätt am eigenen Leib erfahren musste. Derzeit fehlt vor dem gegnerischen Gehäuse die Präzision und die Abgeklärtheit, hier gilt es Abhilfe zu schaffen. JR